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По Шефіру працював профі, але завдання вбити не стояло? Думка бійця спецназу

Автор
Микита Синицін
Дата публікації
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Автор
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Фото з місця замаху на Шефіра 22.09.2021
Фото з місця замаху на Шефіра 22.09.2021

Працював або дилетант, або справжній професіонал

Ранковий замах на Сергія Шефіра, першого помічника президента України, викликало багато версій, серед яких і думка про інсценування замаху, сам же потерпілий заявляє саме про спробу його вбити.

«Телеграф» запитав про можливість інсценування одного з бійців спецпідрозділу ЗСУ.

За його словами цікавий цілий ряд факторів, від використаної зброї, до розташування кульових відмітин на авто.

«Якщо стоїть завдання ліквідації об’єкта в авто, надійніше за все це зробити зупинивши автомобіль, що зробити можна по-різному — встановити вибухівку на узбіччі, покласти на проїжджій частині колоду та інше. Припустимо з якоїсь причини цього зробити не можна, тоді можна використати автомат і відкрити вогонь по лобовому склу авто, що наближається. Навіть якщо скло броньоване, все одно воно покривається «павутиною» тріщин і погіршує огляд, змушуючи скидати швидкість, або «допомагає» врізатися в дерево, якщо ми говоримо про ліс», — пояснює співрозмовник «Телеграфа».

Замість цього, підкреслює наш співрозмовник, жодної кулі в скла не потрапило, всі кулі були в районі двигуна, водійських дверей і багажника.

«Мені важко уявити, як можна досягти подібного ефекту. Якби вогонь вівся для ліквідації, швидше за все стрілок бив би довгими чергами, що укупі з автоматичним режимом і швидкістю авто дало б високий розкид влучень. Замість цього ми бачимо досить кучні кульові відмітини попереду, на місці водія і в задній частині авто. Це говорить про те, що вогонь вівся короткими прицільними чергами, тобто стріляв професіонал, але чому він не почав обстріл з лобового скла, щоб зупинити авто і взагалі не бив по склу?», — міркує про кваліфікацію стрілка наш співрозмовник.

На думку джерела це може говорити про те, що спочатку стрілку не ставилося завдання когось вбити, і тому він намагався вести прицільний вогонь короткими чергами, щоб не зачепити того, кого не треба.

Звертає на себе увагу і поранення водія в ногу, яке в цілому не небезпечно, але може мати підступні наслідки.

«В принципі поранення в ноги зазвичай несмертельні, за винятком тих моментів, коли куля або осколок потрапляє в стегнову артерію, оскільки вона прихована м’язами, зупинити кров, особливо в польових умовах, майже неможливо. Я, наприклад, не пригадаю нікого з бійців, які отримали б таку рану в бою і вижили. З іншого боку, артерія проходить по внутрішній стороні стегна, тобто в даному випадку куля навіть пробивши автомобіль швидше за все не зачепить її, зробивши поранення з боку зовнішньої частини ноги», — звертає увагу на характер поранення спецназівець.

В цілому як вважає наш співрозмовник, представлена правоохоронцями картина дозволяє припускати, що виконавцем виступив або повний дилетант, але його жертвам пощастило, або навпаки — професіонал високого класу, якому не ставилося завдання ліквідації мети.

Нагадаємо, раніше генерал-лейтенант Василь Богдан назвав для "Телеграфа" п’ять версій, кому міг бути вигідним замах на Шефіра.

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#Замах #Сергій Шефір
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