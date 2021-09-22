По Шефіру працював профі, але завдання вбити не стояло? Думка бійця спецназу

Працював або дилетант, або справжній професіонал

Ранковий замах на Сергія Шефіра, першого помічника президента України, викликало багато версій, серед яких і думка про інсценування замаху, сам же потерпілий заявляє саме про спробу його вбити.

«Телеграф» запитав про можливість інсценування одного з бійців спецпідрозділу ЗСУ.

За його словами цікавий цілий ряд факторів, від використаної зброї, до розташування кульових відмітин на авто.

«Якщо стоїть завдання ліквідації об’єкта в авто, надійніше за все це зробити зупинивши автомобіль, що зробити можна по-різному — встановити вибухівку на узбіччі, покласти на проїжджій частині колоду та інше. Припустимо з якоїсь причини цього зробити не можна, тоді можна використати автомат і відкрити вогонь по лобовому склу авто, що наближається. Навіть якщо скло броньоване, все одно воно покривається «павутиною» тріщин і погіршує огляд, змушуючи скидати швидкість, або «допомагає» врізатися в дерево, якщо ми говоримо про ліс», — пояснює співрозмовник «Телеграфа».

Замість цього, підкреслює наш співрозмовник, жодної кулі в скла не потрапило, всі кулі були в районі двигуна, водійських дверей і багажника.

«Мені важко уявити, як можна досягти подібного ефекту. Якби вогонь вівся для ліквідації, швидше за все стрілок бив би довгими чергами, що укупі з автоматичним режимом і швидкістю авто дало б високий розкид влучень. Замість цього ми бачимо досить кучні кульові відмітини попереду, на місці водія і в задній частині авто. Це говорить про те, що вогонь вівся короткими прицільними чергами, тобто стріляв професіонал, але чому він не почав обстріл з лобового скла, щоб зупинити авто і взагалі не бив по склу?», — міркує про кваліфікацію стрілка наш співрозмовник.

На думку джерела це може говорити про те, що спочатку стрілку не ставилося завдання когось вбити, і тому він намагався вести прицільний вогонь короткими чергами, щоб не зачепити того, кого не треба.

Звертає на себе увагу і поранення водія в ногу, яке в цілому не небезпечно, але може мати підступні наслідки.

«В принципі поранення в ноги зазвичай несмертельні, за винятком тих моментів, коли куля або осколок потрапляє в стегнову артерію, оскільки вона прихована м’язами, зупинити кров, особливо в польових умовах, майже неможливо. Я, наприклад, не пригадаю нікого з бійців, які отримали б таку рану в бою і вижили. З іншого боку, артерія проходить по внутрішній стороні стегна, тобто в даному випадку куля навіть пробивши автомобіль швидше за все не зачепить її, зробивши поранення з боку зовнішньої частини ноги», — звертає увагу на характер поранення спецназівець.

В цілому як вважає наш співрозмовник, представлена правоохоронцями картина дозволяє припускати, що виконавцем виступив або повний дилетант, але його жертвам пощастило, або навпаки — професіонал високого класу, якому не ставилося завдання ліквідації мети.

Нагадаємо, раніше генерал-лейтенант Василь Богдан назвав для "Телеграфа" п’ять версій, кому міг бути вигідним замах на Шефіра.