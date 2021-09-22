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Хто стоїть за розстрілом машини Шефіра: п’ять версій від генерала

Автор
Василь Богдан
Дата публікації
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Автор
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Місце стрілянини в Сергія Шефіра 22.09.2021
Місце стрілянини в Сергія Шефіра 22.09.2021

Легко простежується, кому це було вигідно

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи інцидент з розстрілом 22 вересня машини, в якій знаходився його перший помічник і друг Сергій Шефір, пообіцяв, що «відповідь буде сильною».

Але для початку слід зрозуміти, чому все сталося.

Останнім часом в Україні загострилася криміногенна обстановка. Розстріл бізнесмена в Черкасах, інші резонансні випадки.

Бачимо ми і загострення політичної боротьби. Конфлікти не тільки між партією влади і її опонентами, але і всередині самих «слуг народу», а також між спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим та Офісом президента.

Були конфлікти і всередині самого Офісу президента — між Шефіром та Єрмаком в контексті того, хто ближче до тіла Зеленського, а кого б від нього потрібно відсунути, позбавивши можливості впливати на різні рішення, в тому числі бізнесового характеру. Адже той же Шефір, за деякими даними, на громадських засадах виконує обов’язки першого помічника президента, продовжуючи при цьому займатися бізнесом, частину якого на нього переписав власне президент. Так що тут є нюанси.

Якщо говорити про версії, то варто зупинитися на таких…

Матеріал опублікований російською мовою — читати мовою оригіналу
Теги:
#Бізнес #Провокації #Інсценування #Сергій Шефір #Офіс Президента
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