Вбивство бізнесмена в Черкасах: автомобіль стрілка знайшли (фото, відео)

Спливли нові подробиці про вбивство черкаського бізнесмена.

У Черкасах в середу, 22 вересня, невідомий застрелив бізнесмена Михайла Козлова і втік з місця події. Автомобіль нападника був пізніше знайдений згорілим.

Про це інформує пресслужба місцевої поліції.

Відзначається, що пригода сталася на вулиці Байди Вишневецького в одному з кафе. Стрілянина велася з автоматичної зброї.

Автомобіль зловмисника було виявлено в місті. Очевидно, його підпалили, щоб приховати сліди злочину.

У салоні також був знайдений обгорілий автомат.

Речові докази були направлені на експертизу. У місті діє план "Сирена", особистість стрілка встановлюється.

Як відомо, Козлов був співзасновником громадської організації "Організація захисту громадян", а також власником ЧОП.

У 90-х його судили за вимагання та зґвалтування, проте, як стверджує його організація, вирок в законну силу не вступив.

Під час стрілянини, він отримав кілька поранень в область грудної клітини. Попри зусилля медиків, врятувати його не вдалося.

Як повідомлялося раніше, в середу невідомі також обстріляли автомобіль помічника президента України Володимира Зеленського Сергія Шефіра. В інциденті постраждав його водій.