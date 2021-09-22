Рус

Вбивство бізнесмена в Черкасах: автомобіль стрілка знайшли (фото, відео)

Автор
Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
29
Вбивство бізнесмена в Черкасах Новина оновлена 22 вересня 2021, 16:52
Вбивство бізнесмена в Черкасах

Спливли нові подробиці про вбивство черкаського бізнесмена.

У Черкасах в середу, 22 вересня, невідомий застрелив бізнесмена Михайла Козлова і втік з місця події. Автомобіль нападника був пізніше знайдений згорілим.

Про це інформує пресслужба місцевої поліції.

Відзначається, що пригода сталася на вулиці Байди Вишневецького в одному з кафе. Стрілянина велася з автоматичної зброї.

Автомобіль зловмисника було виявлено в місті. Очевидно, його підпалили, щоб приховати сліди злочину.

У салоні також був знайдений обгорілий автомат.

Речові докази були направлені на експертизу. У місті діє план "Сирена", особистість стрілка встановлюється.

Як відомо, Козлов був співзасновником громадської організації "Організація захисту громадян", а також власником ЧОП.

У 90-х його судили за вимагання та зґвалтування, проте, як стверджує його організація, вирок в законну силу не вступив.

Під час стрілянини, він отримав кілька поранень в область грудної клітини. Попри зусилля медиків, врятувати його не вдалося.

Як повідомлялося раніше, в середу невідомі також обстріляли автомобіль помічника президента України Володимира Зеленського Сергія Шефіра. В інциденті постраждав його водій.

Картина замаху більше схожа на спробу залякати, вважає співрозмовник "Телеграфа"
Україна
Чому Шефір залишився живий? Боєць спецназу проаналізував замах на помічника Зеленського
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Картина замаху більше схожа на спробу залякати, вважає співрозмовник "Телеграфа"
Чому Шефір залишився живий? Боєць спецназу проаналізував замах на помічника Зеленського
Дата публікації
Категорія
Наслідки обстрілу машини Сергія Шефіра
По машині вистрілили 18 разів: деталі замаху на Сергія Шефіра (ексклюзивні фото)
Дата публікації
Категорія
Заступник голови партії «Батьківщина» Вадим Івченко
Депутати так налякані можливим розпуском, що робитимуть все, аби всидіти у своїх кріслах – нардеп Івченко
Дата публікації
Категорія
Ілюстративне фото
Ковідом в Україні перехворіла вже половина населення, це призупинить нову хвилю хвороби, - лікар
Дата публікації
Категорія
Субсидії українцям у 2021 році обіцяють виплатити всі
Українцям обіцяють залишити субсидії: що приготували нардепи