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Убийство бизнесмена в Черкассах: автомобиль стрелка нашли (фото, видео)

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Геннадий Лубенец
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Убийство бизнесмена в Черкассах
Убийство бизнесмена в Черкассах

Всплыли новые подробности об убийстве черкасского бизнесмена.

В Черкассах в среду, 22 сентября, неизвестный застрелил бизнесмена Михаила Козлова и скрылся с места происшествия. Автомобиль нападавшего был позже найден сгоревшим.

Об этом информирует пресс-служба местной полиции.

Отмечается, что происшествие произошло на улице Байды Вишневецкого в одном из кафе. Стрельба велась из автоматического оружия.

Автомобиль злоумышленника был обнаружен в пределах городской черты. Очевидно, его подожгли для сокрытия следов преступления.

В салоне также был найден обгоревший автомат.

Вещественные доказательства были направлены на экспертизу. В городе действует план "Сирена", личность стрелка устанавливается.

Как известно Козлов являлся сооснователем общественной организации "Організація захисту громадян", а также владельцем ЧОП.

В 90-х его судили за вымогательство и изнасилование, однако, как утверждает его организация, приговор в законную силу не вступил.

Во время стрельбы, он получил несколько ранений в область грудной клетки. Несмотря на усилия медиков, спасти его не удалось.

Как сообщалось ранее, в среду неизвестные также обстреляли автомобиль помощника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира. В инциденте пострадал его водитель.

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