Укр

В Черкассах застрелили бизнесмена с криминальным прошлым (фото)

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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На месте работают правоохранители Новость обновлена 22 сентября 2021, 12:37
На месте работают правоохранители

В регионе введен план-перехват "Сирена".

В Черкассах в центре города ранили бизнесмена. Стрельба произошла на улице Байды Вишневецкого. Его госпитализировали в 3-ю городскую больницу. Несмотря на усилия медиков, мужчина не выжил.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Черкасской области.

На месте происшествия работают следователи
На месте происшествия работают следователи
Место убийства в Черкассах оцеплено полицией
Место убийства в Черкассах оцеплено полицией

Согласно информации местных СМИ стрельба произошла близ ресторана "Львівська майстерня шоколаду". Жертвой оказался Михаил Козлов, по данным из открытых источников он был сооснователем общественной организации "Організація захисту громадян". Также он владел частной охранной фирмой.

Гильза на месте убийства
Гильза на месте убийства
Криминалисты изучают вещественные доказательства
Криминалисты изучают вещественные доказательства
Ресторан в Черкассах /
Ресторан в Черкассах /
Место нападения на Козлова в Черкассах
Место нападения на Козлова в Черкассах

Мужчина ранее был судим по статьям вымогательство и изнасилование — в 90-х годах, но в его организации утверждали, что приговор не "вступил в законную силу".

Неизвестный выстрелил из автомата и после этого на автомобиле Skoda скрылся. Его разыскивают на территории города и области.

Полиция открыла уголовное дело по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание — до 15 лет лишения свободы.

На месте работают следователи и криминалисты.

Ранее "Телеграф" писал, что в машину первого помощника президента Владимира Зеленского стреляли из автомата.

Теги:
#Черкассы #Бизнесмен #Вбивство
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