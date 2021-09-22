У Черкасах застрелили бізнесмена з кримінальним минулим (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 150
У регіоні введено план перехоплення "Сирена".
У Черкасах в центрі міста поранили бізнесмена. Стрілянина сталася на вулиці Байди Вишневецького. Його госпіталізували в 3-ю міську лікарню. Попри зусилля медиків, він не вижив.
Про це повідомляє прес-служба Нацполіціі Черкаської області.
Згідно інформації місцевих ЗМІ стрілянина сталася біля ресторану "Львівська майстерня шоколаду". Жертвою виявився Михайло Козлов, по даним з відкритих джерел він був співзасновником громадської організації "Організація захисту громадян". Також він володів приватною охоронною фірмою.
Чоловік раніше був судимий за статтями вимагання та зґвалтування — в 90-х роках, проте в його організації стверджували, що вирок не "вступив в законну силу".
Невідомий вистрілив з автомата і після цього на автомобілі Skoda зник. Його розшукують на території міста і області.
Поліція відкрила кримінальну справу за частиною 1 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання — до 15 років позбавлення волі.
На місці працюють слідчі і криміналісти.
Раніше "Телеграф" писав, що в машину першого помічника президента Володимира Зеленського стріляли з автомата.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-