У Черкасах застрелили бізнесмена з кримінальним минулим (фото)

У регіоні введено план перехоплення "Сирена".

У Черкасах в центрі міста поранили бізнесмена. Стрілянина сталася на вулиці Байди Вишневецького. Його госпіталізували в 3-ю міську лікарню. Попри зусилля медиків, він не вижив.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіціі Черкаської області.

На місці події працюють слідчі Місце вбивства в Черкасах оточено поліцією

Згідно інформації місцевих ЗМІ стрілянина сталася біля ресторану "Львівська майстерня шоколаду". Жертвою виявився Михайло Козлов, по даним з відкритих джерел він був співзасновником громадської організації "Організація захисту громадян". Також він володів приватною охоронною фірмою.

Гільза на місці вбивства Криміналісти вивчають речові докази Ресторан в Черкасах / Місце нападу на Козлова в Черкасах

Чоловік раніше був судимий за статтями вимагання та зґвалтування — в 90-х роках, проте в його організації стверджували, що вирок не "вступив в законну силу".

Невідомий вистрілив з автомата і після цього на автомобілі Skoda зник. Його розшукують на території міста і області.

Поліція відкрила кримінальну справу за частиною 1 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання — до 15 років позбавлення волі.

На місці працюють слідчі і криміналісти.

Раніше "Телеграф" писав, що в машину першого помічника президента Володимира Зеленського стріляли з автомата.