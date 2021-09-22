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У Черкасах застрелили бізнесмена з кримінальним минулим (фото)

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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На місці працюють правоохоронці Новина оновлена 22 вересня 2021, 12:37
На місці працюють правоохоронці

У регіоні введено план перехоплення "Сирена".

У Черкасах в центрі міста поранили бізнесмена. Стрілянина сталася на вулиці Байди Вишневецького. Його госпіталізували в 3-ю міську лікарню. Попри зусилля медиків, він не вижив.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіціі Черкаської області.

На місці події працюють слідчі
На місці події працюють слідчі
Місце вбивства в Черкасах оточено поліцією
Місце вбивства в Черкасах оточено поліцією

Згідно інформації місцевих ЗМІ стрілянина сталася біля ресторану "Львівська майстерня шоколаду". Жертвою виявився Михайло Козлов, по даним з відкритих джерел він був співзасновником громадської організації "Організація захисту громадян". Також він володів приватною охоронною фірмою.

Гільза на місці вбивства
Гільза на місці вбивства
Криміналісти вивчають речові докази
Криміналісти вивчають речові докази
Ресторан в Черкасах /
Ресторан в Черкасах /
Місце нападу на Козлова в Черкасах
Місце нападу на Козлова в Черкасах

Чоловік раніше був судимий за статтями вимагання та зґвалтування — в 90-х роках, проте в його організації стверджували, що вирок не "вступив в законну силу".

Невідомий вистрілив з автомата і після цього на автомобілі Skoda зник. Його розшукують на території міста і області.

Поліція відкрила кримінальну справу за частиною 1 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання — до 15 років позбавлення волі.

На місці працюють слідчі і криміналісти.

Раніше "Телеграф" писав, що в машину першого помічника президента Володимира Зеленського стріляли з автомата.

Теги:
#Черкаси #Бізнесмен #Вбивство
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