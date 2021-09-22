Зеленський розцінив замах на Шефіра як "привіт" йому самому — відеозвернення

Зеленський обіцяє, що відповідь на цей замах буде сильною

Президент України Володимир Зеленський, перебуваючи в США, відреагував на стрілянину під Києвом, коли невідомі розстріляли з автоматів машину його першого помічника Сергія Шефіра.

Президент в "Фейсбуці" повідомив, що він знаходиться в Нью-Йорку, на годиннику 6:00 і що 2 години тому було скоєно замах на його першого помічника і близького друга Сергія Шефіра.

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"Вважається, що це був замах на вбивство. Відразу після виступу на Генасамблеї ООН я вирушаю до столиці. Хто за цим стоїть, скажу відверто, — не знаю. Поки. Що це за сили? Можуть бути внутрішні або зовнішні, але силами я їх не вважаю, тому що передавати мені "привіт" пострілом з лісу по автомобілю мого друга — це слабкість. А ось відповідь буде сильною", — сказав президент.

Також він заявив, що на курс його команди на боротьбу з криміналітетом та олігархами дана НП не вплине.

Нагадаємо, замах стався 22 вересня на виїзді з Києва в лісосмузі. Кілери стріляли по "Ауді" чиновника з автоматів, але Шефір, який був на задньому сидінні, не постраждав. А ось його водій, який віз шефа на роботу, важко поранений: його оперують у "Феофанії". Сам перший помічник Зеленського знаходиться в безпечному місці в шоковому стані. Поліції він розповів, що погроз на його адресу раніше не надходило.

Нагадаємо, що замах на першого помічника президента Сергія Шефіра в Офісі глави держави розцінюють як спробу чинити тиск на президента в його боротьбі проти олігархів.