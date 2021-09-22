Зеленский расценил покушение на Шефира как "привет" ему самому - видеообращение

Зеленский обещает, что ответ на это покушение будет сильным

Президент Украины Владимир Зеленский, находясь в США, отреагировал на стрельбу под Киевом, когда неизвестные расстреляли из автоматов машину его первого помощника Сергея Шефира.

Президент в "Фейсбуке" сообщил, что он находится в Нью-Йорке, на часах 6:00 и что 2 часа назад было совершено покушение на его первого помощника и близкого друга Сергея Шефира.

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"Считается, что это было покушение на убийство. Сразу после выступления на Генассамблее ООН я отправляюсь в столицу. Кто за этим стоит, скажу откровенно, — не знаю. Пока. Какие это силы? Могут быть внутренние или внешние, но силами я их не считаю, потому что передавать мне "привет" выстрелом из леса по автомобилю моего друга — это слабость. А вот ответ будет сильным", — сказал президент.

Также Зеленский заявил, что на курс его команды на борьбу с криминалитетом и олигархами данное ЧП не повлияет.

Напомним, покушение произошло 22 сентября на выезде из Киева в лесополосе. Киллеры стреляли по "Ауди" чиновника из автоматов, но Шефир, который был на заднем сидении, не пострадал. А вот его водитель, который вез шефа на работу, тяжело ранен: его оперируют в "Феофании". Сам первый помощник Зеленского находится в безопасном месте в шоковом состоянии. Полиции он рассказал, что угроз в его адрес ранее не поступало.

Напомним, что покушение на первого помощника президента Сергея Шефира в Офисе главы государства расценивают как попытку оказать давление на президента в его борьбе против олигархов и финансовых группировок.