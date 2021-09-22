"Було моторошно": Шефір вперше розповів про замах на нього

Шефір розповів, що сталося в лісосмузі в момент замаху, і назвав фейком погіршення відносин в команді президента

Сергій Шефір на брифінгу поліції щодо замаху на його життя вперше прокоментував те, що трапилося.

Перший помічник президента України почав з того, що опинився в такій ситуації в перший раз.

"Їхали, раптом пролунали постріли. Поранили водія. Водій — молодець, поїхав далі. Зрозуміло, що ми прискорилися трошки. Було моторошно", — говорить Шефір, який по дорозі до парковки "АТБ" дзвонив в поліцію.

Поки копи їхали на місце НП, Шефір зупинив на дорозі швидку, яка і відвезла пораненого водія в лікарню "Феофанія". Шефір повторився, що його підлеглий поводився героїчно і сподівається, що загроз для його життя немає.

Крім того, чиновник назвав фейком погіршення відносин в команді президента. Він допускає, що замах на його життя було скоєно "з метою залякування вищих ешелонів влади". Втім, продовжує помічник Зеленського, даремно: мовляв, президент — людина вольова і його таким чином не залякати.

Раніше про те, що сталося, висловився і сам Володимир Зеленський, який назвав Шефіра близьким другом і пообіцяв повернутися до Києва відразу ж після виступу на Генасамблеї в ООН.

Нагадаємо, замах стався 22 вересня на виїзді з Києва в лісосмузі. Кілери стріляли по "Ауді" чиновника з автоматів, але Шефір, який був на задньому сидінні, не постраждав. А ось його водій, який віз шефа на роботу, важко поранений.

Нагадаємо, що замах на першого помічника президента Сергія Шефіра в Офісі глави держави розцінюють як спробу чинити тиск на президента в його боротьбі проти олігархів і фінансових угруповань.