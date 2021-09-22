Рус

"Було моторошно": Шефір вперше розповів про замах на нього

Автор
Олена Волкова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
144
Шефір вперше розповів про те, що трапилося Новина оновлена 22 вересня 2021, 15:20
Шефір вперше розповів про те, що трапилося

Шефір розповів, що сталося в лісосмузі в момент замаху, і назвав фейком погіршення відносин в команді президента

Сергій Шефір на брифінгу поліції щодо замаху на його життя вперше прокоментував те, що трапилося.

Перший помічник президента України почав з того, що опинився в такій ситуації в перший раз.

"Їхали, раптом пролунали постріли. Поранили водія. Водій — молодець, поїхав далі. Зрозуміло, що ми прискорилися трошки. Було моторошно", — говорить Шефір, який по дорозі до парковки "АТБ" дзвонив в поліцію.

Поки копи їхали на місце НП, Шефір зупинив на дорозі швидку, яка і відвезла пораненого водія в лікарню "Феофанія". Шефір повторився, що його підлеглий поводився героїчно і сподівається, що загроз для його життя немає.

Крім того, чиновник назвав фейком погіршення відносин в команді президента. Він допускає, що замах на його життя було скоєно "з метою залякування вищих ешелонів влади". Втім, продовжує помічник Зеленського, даремно: мовляв, президент — людина вольова і його таким чином не залякати.

Раніше про те, що сталося, висловився і сам Володимир Зеленський, який назвав Шефіра близьким другом і пообіцяв повернутися до Києва відразу ж після виступу на Генасамблеї в ООН.

Нагадаємо, замах стався 22 вересня на виїзді з Києва в лісосмузі. Кілери стріляли по "Ауді" чиновника з автоматів, але Шефір, який був на задньому сидінні, не постраждав. А ось його водій, який віз шефа на роботу, важко поранений.

Нагадаємо, що замах на першого помічника президента Сергія Шефіра в Офісі глави держави розцінюють як спробу чинити тиск на президента в його боротьбі проти олігархів і фінансових угруповань.

Теги:
#Замах #Стрільба #Залякування #Сергій Шефір #Оточення Зеленського
Картина замаху більше схожа на спробу залякати, вважає співрозмовник "Телеграфа"
Україна
Чому Шефір залишився живий? Боєць спецназу проаналізував замах на помічника Зеленського
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Картина замаху більше схожа на спробу залякати, вважає співрозмовник "Телеграфа"
Чому Шефір залишився живий? Боєць спецназу проаналізував замах на помічника Зеленського
Дата публікації
Категорія
Наслідки обстрілу машини Сергія Шефіра
По машині вистрілили 18 разів: деталі замаху на Сергія Шефіра (ексклюзивні фото)
Дата публікації
Категорія
Заступник голови партії «Батьківщина» Вадим Івченко
Депутати так налякані можливим розпуском, що робитимуть все, аби всидіти у своїх кріслах – нардеп Івченко
Дата публікації
Категорія
Ілюстративне фото
Ковідом в Україні перехворіла вже половина населення, це призупинить нову хвилю хвороби, - лікар
Дата публікації
Категорія
Субсидії українцям у 2021 році обіцяють виплатити всі
Українцям обіцяють залишити субсидії: що приготували нардепи