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Де залягли кілери, що стріляли в машину Шефіра: перше відео з місця засідки

Автор
Олена Волкова
Дата публікації
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Автор
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Авто Шефіра зрешетили 18 пострілами Новина оновлена 22 вересня 2021, 15:20
Авто Шефіра зрешетили 18 пострілами

Кілери цілилися по водієві, думаючи, що за кермом саме Шефір

У мережі з’явилося відео з місця замаху на першого помічника президента Сергія Шефіра, машину якого обстріляли з автоматів 22 вересня близько 10:00 в лісосмузі під Києвом.

Запис опублікувала "Українська правда".

На відео — десятки слідчих і криміналістів, які оточили місце злочину. Експерти працюють з металошукачами.

Уже відомо, що кілери ховалися в кущах і цілилися по водієві, так як Шефір часто їздив за кермом сам. Однак цього ранку машину вів його особистий водій, який отримав три кулі, але, незважаючи на це, натиснув на газ і проїхав ще близько 15 км, щоб від’їхати від злочинців. У підсумку, поранений водій доїхав до парковки "АТБ", звідки його і відвезла швидка в лікарню. Відомо, що чоловіка прооперували: кулі потрапили в ногу.

Нагадаємо, замах стався 22 вересня на виїзді з Києва в лісосмузі. Кілери стріляли по "Ауді" чиновника з автоматів, але Шефір, який був на задньому сидінні, не постраждав. А ось його водій, який віз шефа на роботу, важко поранений. Сам перший помічник Зеленського знаходиться в безпечному місці в шоковому стані. Поліції він розповів, що погрози на його адресу раніше не надходило.

Нагадаємо, що замах на першого помічника президента Сергія Шефіра в Офісі глави держави розцінюють як спробу чинити тиск на президента в його боротьбі проти олігархів і фінансових угруповань.

Теги:
#Київ #Замах #Відео #Місце злочину #Сергій Шефір
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