Где залегли киллеры, стрелявшие в машину Шефира: первое видео с места засады

Киллеры целились по водителю, думая, что за рулем именно Шефир

В сети появилось видео с места покушения на первого помощника президента Сергея Шефира, машину которого обстреляли из автоматов 22 сентября около 10:00 в лесополосе под Киевом.

Запись опубликовала "Украинская правда".

На видео — десятки следователей и криминалистов, которые оцепили место преступления. Эксперты работают с металлоискателями.

Уже известно, что киллеры прятались в кустах и целились по водителю, так как Шефир часто ездил за рулем сам. Однако этим утром машину вел его личный водитель, который получил три пули, но, несмотря на это, нажал на газ и проехал еще около 15 км, чтобы отъехать от преступников. В итоге, раненый водитель доехал до парковки "АТБ", откуда его и увезла скорая в больницу. Известно, что мужчину прооперировали: пули попали в ногу.

Напомним, покушение произошло 22 сентября на выезде из Киева в лесополосе. Киллеры стреляли по "Ауди" чиновника из автоматов, но Шефир, который был на заднем сидении, не пострадал. А вот его водитель, который вез шефа на работу, тяжело ранен. Сам первый помощник Зеленского находится в безопасном месте в шоковом состоянии. Полиции он рассказал, что угроз в его адрес ранее не поступало.

Напомним, что покушение на первого помощника президента Сергея Шефира в Офисе главы государства расценивают как попытку оказать давление на президента в его борьбе против олигархов и финансовых группировок.