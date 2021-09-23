Пронзили авто как банку: машину Сергея Шефира обстреляли специфическими контрабандными пулями (фото)

Покушение на убийство Сергея Шефира и его водителя обрастает новыми подробностями.

Пули, которые были использованы во время стрельбы по машине Сергея Шефира 22 сентября — венгерского производства, при этом они могли быть пересобраны в Германии.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко.

По его словам нашли два десятка отстрелянных гильз 7’62 на 39 мм, а такой калибр крайне редок для Украины. Он также отметил, что баллистическая экспертиза еще впереди, но предварительно — в старых патронах из Венгрии меняли порох и перемаркировали как невоенные.

Читайте также: Категория Украина Почему Шефир остался жив? Боец спецназа проанализировал покушение на помощника Зеленского Первого помощника президента Сергея Шефира хотели напугать, хотели бы убить — действовали бы иначе.

Они не дорогие, но при этом могут быть фатальными — как в случае убийства Амины Окуевой. Шевченко указал на похожесть двух нападений. Он также считает, что покушение не было инсценировкой.

Две пули извлекли из водителя, который смог после обстрела довести машину до людного места на парковке. Первый замглавы МВД Евгений Енин отметил, что стреляли одиночными выстрелами и, вероятно, контрабандными пулями, которые "прошили" автомобиль на ходу.

Он также рассказал, что водитель смог указать точное место обстрела, что помогло следствию.

Напомним, нападение на "Ауди" первого помощника Зеленского Сергея Шефира произошло 22 сентября между двумя селами на въезде в Киев.

"Телеграф" писал, что в МВД озвучили основные версии покушения.