Почему Шефир остался жив? Боец спецназа проанализировал покушение на помощника Зеленского

Первого помощника президента Сергея Шефира хотели напугать, хотели бы убить — действовали бы иначе.

Сегодняшнее покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира, закончившееся ранением его водителя, вызвало серьезный резонанс в обществе. Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия назвал три версии попытки покушения, а президент Владимир Зеленский заявил, что расценивает нападение на личного друга, как «привет» ему самому.

Интересно, что в этом смысле глава государства может быть абсолютно прав, во всяком случае, как рассказал «Телеграфу» один из бойцов спецподразделения ВСУ, имеющий опыт диверсионной работы, в случае если речь идет именно о ликвидации «объекта», покушение обычно выглядит иначе.

«За долгое время операция по ликвидации успела обрести классический вид. Если нападение идет во время движения на дороге, обычно закладывается взрывное устройство, в идеале где-то на повороте автодороги, где автомобиль будет сбрасывать скорость. Устройство может быть как мощным, так и небольшим – 2-3 гранаты, главная цель которого — ошеломить водителя, дезориентировать его, заставить потерять несколько секунд, а в идеале остановиться. Затем в ход идут стрелки, чья задача расстрелять автомобиль, обрушив на него как можно больше пуль», — отмечает собеседник «Телеграфа».

Картина произошедшего с Сергеем Шефиром по словам источника, больше всего напоминает попытку запугивания, когда огонь ведется в неопасные для жизни зоны, например, по ногам, или если авто – то двигатель или колеса.

Вместе с тем как отмечает собеседник «Телеграфа», в мире практикуются все новые способы ликвидации, например, использование дистанционно управляемого оружия, обычно пулеметов, или огонь снайпера из крупнокалиберной винтовки калибра 12,7 мм, который с небольшой дистанции стреляет в авто, «прошивает все», констатирует наш собеседник.

Как писал «Телеграф» в автомобиль Сергея Шефира выстрелили 18 раз, большая часть пуль попали в место водителя или колеса.