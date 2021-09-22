Появилось первое видео с места расстрела машины помощника Зеленского Сергея Шефира

На месте ЧП на выезде из Киева проходят следственные действия, полиция изымает камеры видеонаблюдения в "АТБ"

В сети появилось первое видео с места расстрела авто помощника президента Сергея Шефира, который произошел 22 сентбяря на выезде из Киева возле села Лесники на Новообуховской трассе.

Видео опубликовал Телеграмм-канал PavlovskyNews.

На месте — десятки топ-полицейских. Патрульные изымают камеры видеонаблюдения с парковки супермаркета "АТБ", неподалеку от которой и произошло ЧП.

Ранее мы сообщали, что киллеры стреляли по "Ауди" чиновника из автоматов, и Шефир не пострадал. А вот его водитель, который вез шефа на работу, тяжело ранен: его пытаются спасти в "Феофании". Сам первый помощник Зеленского находится в безопасном месте в шоковом состоянии. Полиции он рассказал, что угроз в его адрес не поступало.

Напомним, что покушение на первого помощника президента Сергея Шефира в Офисе главы государства расценивают как попытку оказать давление на президента в его борьбе против олигархов и финансовых группировок.