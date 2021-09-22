Эксперты о покушении на Шефира: Власть попытается получить из ситуации как можно больше дивидендов

По мнению экспертов, после покушения на Сергея Шефира мы увидим куда более жесткого Владимира Зеленского

В среду, 22 сентября, в селе Лесники под Киевом пытались убить Сергея Шефира – первого помощника президента Украины. По автомобилю выстрелили 18 раз, ранения получил водитель, а сам директор и основатель студии "Квартал 95" не пострадал.

Эксперты прокомментировали это ЧП для "Телеграфа", а также оценили вероятные последствия данного покушения.

Политтехнолог, руководитель Центра политической разведки Олег Постернак размышляет так: "Понимаю, что слишком велик соблазн сейчас выдвигать версии, домыслы. И делать упор на то, что ситуация выглядит как результат внутренних противоречий в команде президента, которые могли выйти за рамки политического конфликта. Шефир – наиболее близкое к президенту лицо, обладающее влиянием и весом, несмотря на информацию о наличии недопонимания, которую еще, к слову, следовало бы проверить. Но эта версия выглядит слишком притянуто за уши, умозрительно и безфактажно. Хоть, безусловно, ее тоже должны проверить правоохранительные органы".

Вторая версия, которую наверняка будут обсуждать, по мнению эксперта – козни спецслужб РФ, заинтересованные подтолкнуть украинский топ-политикум к корпоративным войнам между отдельными группами.

"Опять-таки, нужны доказательства, – считает Олег Постернак. – Также могут начать говорить, что с уходом Авакова из министров МВД криминалитет решил расправить плечи, что в государстве нет сдерживающего преступность потенциала. Впрочем, версия связей Шефира с преступным миром и бизнес-войны за потоки также слишком натянута. Разумней всего дождаться выводов экспертизы и следствия, чтобы понимать мотив. Но то, что украинскую политику это взорвет – однозначно".

Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности Иван Ступак отмечает, что Сергей Шефир является одним из самых доверенных и приближенных к Владимиру Зеленскому людей, даже несмотря на все циркулирующие слухи об их разногласиях.

"Судя по опубликованным в сети фото расстрелянной машины, могу сделать предварительный вывод о том, что стрелок был не очень опытным. Значительное количество попаданий пришлось на кузов автомобиля и место водителя. Скорее всего, стрелок был один, находился на возвышенности, и он не был полностью готов к появлению автомобиля, что, вероятно, говорит об отсутствии корректировщика", – отмечает эксперт.

По его словам, на сегодняшний день трудно сделать выводы о мотивах такого покушения, ведь они могут быть связаны как личной деятельностью Шефира, так и с его деятельностью на посту первого помощника президента.

"В любом случае, это чрезвычайное происшествие станет огромным практическим тестовым испытанием как для нового министра внутренних дел Дениса Монастырского, так всей его новой команды, – уверен Иван Ступак. – Кроме того, к расследованию покушения будут подключены все силы и средства Службы безопасности Украины. А это повлечет за собой благоприятную межведомственную конкуренцию, главным призом которой станет благосклонность и расположение президента".

Политтехнолог, эксперт Украинского центра общественного развития Юрий Подорожний акцентирует, что Шефир известен не только как близкий друг президента, его первый помощник и сооснователь студии "Квартал 95".

"Кроме всего прочего, он отвечал за контакты с олигархами, – подчеркивает Юрий Подорожний. – Есть даже версия, что Шефир являлся "кошельком" президента. Исходя из всего этого, покушение подтолкнет к формированию новой политической реальности в Украине. По возвращении из Нью-Йорка, где сейчас проходит Генассамблея ООН, мы увидим нового Зеленского. Скорее всего, более жесткого. Или наоборот. Ведь покушение, возможно, не было конечной целью, а лишь средством влияния на поведение президента".

Эксперт обращает внимание, что выдвигаются различные, в том числе кардинально разные, теории касательно покушения.

"Одни, учитывая статус Шефира в качестве "кошелька" президента, говорят о наличии экономических оснований. Такие себе разборки в стиле 90-х. Другие уже пропагандируют выгодную власти теорию о том, что покушение является следствием борьбы с олигархами, которую начал президент. Мол, сами олигархи перешли грань – и пытались убить ближайшего соратника Зеленского. Ответы на то, кто совершил покушение и кто его заказал, должно дать следствие. Но точно можно утверждать, что власть попытается получить из ситуации как можно больше дивидендов. Это покушение повлияет не только на президента, но и на его депутатов в Верховной Раде, которым придется считаться с ситуацией особенно. И действовать "в русле партии", без всяких там влево-вправо", – прогнозирует Юрий Подорожний.

Он не исключает версию о возможных разборках внутри Офиса президента.

Читайте также: Категория Украина Почему Шефир остался жив? Боец спецназа проанализировал покушение на помощника Зеленского Первого помощника президента Сергея Шефира хотели напугать, хотели бы убить — действовали бы иначе.

"Тем более, что буквально неделю назад в различных телеграм-каналах и не только пошли слухи о серьезном конфликте то ли между главой ОП Андреем Ермаком и Сергеем Шефиром, то ли между Зеленским и Шефиром. И этот конфликт якобы спровоцировал завершения работы Сергея Нахмановича в Офисе президента. Однако он никуда не ушел", – отмечает эксперт.

По его мнению, 18 пуль, выпущенных, как уже известно, из автомата, способны серьезно изменить политическую повестку дня, подтолкнуть президента к неким радикальным действиям. Тем более, что Зеленский уже пообещал – "ответ будет сильным". Главное, чтобы эти действия не были оправданием для "горячих голов", которые хотят установить свои порядки под лозунгом "добра и справедливости, подчеркивает Юрий Подорожний.

Ранее "Телеграф" собрал все, что известно о Сергее Шефире – первом помощнике и близком товарище Зеленского, который 22 сентября попал под обстрел.