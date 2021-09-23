Укр

Мир эгоизма и диктата: Зеленский процитировал Путина в попытке "оживить" ООН

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Владимир Зеленский во время выступления в Нью-Йорке Новость обновлена 23 сентября 2021, 07:37
Владимир Зеленский во время выступления в Нью-Йорке

Президент выступил с "нестандартной" речью, по его собственному определению. Он цитировал экс-президента Украины Леонида Кравчука и российского главу государства Владимира Путина.

Нападение на первого помощника Владимира Зеленского Сергея Шефира стало одной из тем выступления президента Украины на дебатах 76-й сессии Генассамблеи ООН. Его он назвал "ценой реформ".

Полный текст размещен на сайте президента.

Зеленский призвал государства-участники ООН задуматься, все ли в порядке внутри организации и смогут ли они "смотреть друг другу в глаза" по возвращению в зал переговоров. Он отметил, что Украине стыдно не будет, ведь с самого начала пандемии коронавируса она помогала нуждающимся, в частности отправляла в Италию медиков.

Зеленский использовал метафору "проснувшейся Украины", чтобы описать события прошлого, а также добавил, что страна "не засыпала" в пандемию, поскольку это сложно сделать под звуки взрывов на Донбассе.

Он также вспомнил ситуацию с Афганистаном и слова Леонида Кравчука про то, что ООН должна была выступить миротворцем.

Вспомнил президент и про деоккупацию Крыма, в частности — про игнорирование ООН саммита "Крымская платформа". Он отметил, что в организации "нет избранных, которых нельзя обижать". В один момент говоря про безопасность в мире Зеленский процитировал слова Владимира Путина на русском.

Члены ООН слушают Владимира Зеленского
Члены ООН слушают Владимира Зеленского

Он продолжил тему следования базовым принципам организации: "Как мы можем оживить ООН, если место, где зарождалось ООН, оккупировано постоянным членом Совета безопасности ООН", — спросил Зеленский у слушателей, которых к слову было не так много.

В конце речи президент Украины вспомнил былые заслуги организации, назвав "супергероем на пенсии" и предложил выбор — пустые кресла или поступки со смыслом для членов ООН.

Ранее "Телеграф" писал, что Россия пыталась заблокировать в ООН вопросы Крыма и Донбасса.

Теги:
#Крым #Донбасс #Президент Украины #Генассамблея ООН #Владимир Зеленский
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