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Пронизали авто як банку: машину Сергія Шефіра обстріляли специфічними контрабандними кулями (фото)

Автор
Галина Михайлова
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Криміналісти спочатку вивчили машину на парковці супермаркету.
Криміналісти спочатку вивчили машину на парковці супермаркету.

Замах на вбивство Сергія Шефіра та його водія обростає новими подробицями.

Кулі, які були використані під час стрілянини по машині Сергія Шефіра 22 вересня — угорського виробництва, при цьому вони могли бути перезібрані в Німеччині.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав глава департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко.

За його словами знайшли два десятки відстріляних гільз 7’62 на 39 мм, а такий калібр вкрай рідкісний для України. Він також зазначив, що балістична експертиза ще попереду, але попередньо — в старих патронах з Угорщини міняли порох і перемаркували як невійськові.

Вони не дорогі, але при цьому можуть бути фатальними — як у випадку вбивства Аміни Окуєвої. Шевченко вказав на схожість двох нападів. Він також вважає, що замах не був інсценуванням.

Дві кулі витягли з водія, який зміг після обстрілу довести машину до людного місця на парковці. Перший заступник голови МВС Євген Єнін зазначив, що стріляли одиночними пострілами і, ймовірно, контрабандними кулями, які "прошили" автомобіль на ходу.

Він також розповів, що водій зміг вказати точне місце обстрілу, що допомогло слідству.

Нагадаємо, напад на "Ауді" першого помічника Зеленського Сергія Шефіра стався 22 вересня між двома селами на в’їзді до Києва.

"Телеграф" писав, що в МВС озвучили основні версії замаху.

Теги:
#Київ #Замах #Сергій Шефір
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