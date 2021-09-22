Чому Шефір залишився живий? Боєць спецназу проаналізував замах на помічника Зеленського

Першого помічника президента Сергія Шефіра хотіли налякати, хотіли б вбити — діяли б інакше.

Сьогоднішній замах на першого помічника президента України Сергія Шефіра, що закінчився пораненням його водія, викликав серйозний резонанс в суспільстві. Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія назвав три версії спроби замаху, а президент Володимир Зеленський заявив, що розцінює напад на особистого друга, як «привіт» йому самому.

Цікаво, що в цьому сенсі глава держави може бути абсолютно правий, у всякому разі, як розповів «Телеграфу» один з бійців спецпідрозділу ЗСУ, який має досвід диверсійної роботи, в разі якщо мова йде саме про ліквідацію «об’єкта», замах зазвичай має інший вигляд.

«За довгий час операція по ліквідації встигла набути класичного виду. Якщо напад йде під час руху на дорозі, зазвичай закладається вибуховий пристрій, в ідеалі десь на повороті автодороги, де автомобіль буде скидати швидкість. Пристрій може бути як потужним, так і невеликим — 2-3 гранати, головна мета якого — приголомшити водія, дезорієнтувати його, змусити втратити кілька секунд, а в ідеалі зупинитися. Потім в хід йдуть стрілки, чиє завдання розстріляти автомобіль, випустивши у нього якомога більше куль», — зазначає співрозмовник« Телеграфа».

Картина події з Сергієм Шефіром, за словами джерела, найбільше нагадує спробу залякування, коли вогонь ведеться в безпечні для життя зони, наприклад, по ногах, або у випадку з авто — у двигун або колеса.

Разом з тим, як зазначає співрозмовник «Телеграфа», у світі практикуються все нові способи ліквідації, наприклад, використання дистанційно керованої зброї, зазвичай кулеметів, або вогонь снайпера з великокаліберної гвинтівки калібру 12,7 мм, який з невеликою дистанції стріляє в авто, «прошиває все», констатує наш співрозмовник.

Як писав «Телеграф» в автомобіль Сергія Шефіра вистрілили 18 разів, велика частина куль потрапила в місце водія або колеса.