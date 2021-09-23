Рус

Світ егоїзму і диктату: Зеленський процитував Путіна в спробі "оживити" ООН

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
134
Володимир Зеленський під час виступу в Нью-Йорку Новина оновлена 23 вересня 2021, 07:37
Володимир Зеленський під час виступу в Нью-Йорку

Президент виступив з "нестандартною" промовою, за його власним визначенням. Він цитував експрезидента України Леоніда Кравчука і російського главу держави Володимира Путіна.

Напад на першого помічника Володимира Зеленського Сергія Шефіра став однією з тем виступу президента України на дебатах на 76-й сесії Генасамблеї ООН. Його він назвав "ціною реформ".

Повний текст розміщений на сайті президента.

Зеленський закликав держави-учасниці ООН задуматися, чи все в порядку всередині організації і чи зможуть вони "дивитися один одному в очі" по поверненню в зал переговорів. Він зазначив, що Україні соромно не буде, адже з самого початку пандемії коронавірусу вона допомагала нужденним, зокрема відправляла до Італії медиків.

Зеленський провів метафору "прокидання України", щоб описати події минулого, а також додав, що країна "не засинала" в пандемію, оскільки це складно зробити під звуки вибухів на Донбасі.

Він також згадав ситуацію з Афганістаном і слова Леоніда Кравчука про те, що ООН повинна була виступити миротворцем.

Згадав президент і про деокупацію Криму, зокрема — про ігнорування ООН саміту "Кримська платформа". Він зазначив, що в організації "немає обраних, яких не можна ображати". В один момент кажучи про безпеку в світі Зеленський процитував слова Володимира Путіна російською.

Члени ООН слухають Володимира Зеленського
Члени ООН слухають Володимира Зеленського

Він продовжив тему відповідності базовим принципам організації: "Як ми можемо оживити ООН, якщо місце, де зароджувалося ООН, окуповано постійним членом Ради безпеки ООН", — запитав Зеленський у слухачів, яких до речі було не так багато.

Наприкінці промови президент України згадав минулі заслуги організації, назвавши "супергероєм на пенсії" і запропонував вибір — порожні крісла або вчинки зі змістом для членів ООН.

Раніше "Телеграф" писав, що Росія намагалася заблокувати в ООН питання Криму та Донбасу.

Теги:
#Крим #Донбас #Президент України #Генасамблея ООН #Володимир Зеленський
Статистика коронавірусу в Україні на 23.09.2021
Здоров'я
Україна перейшла в "жовту" зону з новим рекордом захворюваності: зведення на 23 вересня
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Статистика коронавірусу в Україні на 23.09.2021
Україна перейшла в "жовту" зону з новим рекордом захворюваності: зведення на 23 вересня
Дата публікації
Категорія
Місце стрілянини в Сергія Шефіра 22.09.2021
Хто стоїть за розстрілом машини Шефіра: п’ять версій від генерала
Дата публікації
Категорія
Картина замаху більше схожа на спробу залякати, вважає співрозмовник "Телеграфа"
Чому Шефір залишився живий? Боєць спецназу проаналізував замах на помічника Зеленського
Дата публікації
Категорія
Наслідки обстрілу машини Сергія Шефіра
По машині вистрілили 18 разів: деталі замаху на Сергія Шефіра (ексклюзивні фото)
Дата публікації
Категорія
Субсидії українцям у 2021 році обіцяють виплатити всі
Українцям обіцяють залишити субсидії: що приготували нардепи