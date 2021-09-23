Світ егоїзму і диктату: Зеленський процитував Путіна в спробі "оживити" ООН

Президент виступив з "нестандартною" промовою, за його власним визначенням. Він цитував експрезидента України Леоніда Кравчука і російського главу держави Володимира Путіна.

Напад на першого помічника Володимира Зеленського Сергія Шефіра став однією з тем виступу президента України на дебатах на 76-й сесії Генасамблеї ООН. Його він назвав "ціною реформ".

Повний текст розміщений на сайті президента.

Зеленський закликав держави-учасниці ООН задуматися, чи все в порядку всередині організації і чи зможуть вони "дивитися один одному в очі" по поверненню в зал переговорів. Він зазначив, що Україні соромно не буде, адже з самого початку пандемії коронавірусу вона допомагала нужденним, зокрема відправляла до Італії медиків.

Зеленський провів метафору "прокидання України", щоб описати події минулого, а також додав, що країна "не засинала" в пандемію, оскільки це складно зробити під звуки вибухів на Донбасі.

Він також згадав ситуацію з Афганістаном і слова Леоніда Кравчука про те, що ООН повинна була виступити миротворцем.

Згадав президент і про деокупацію Криму, зокрема — про ігнорування ООН саміту "Кримська платформа". Він зазначив, що в організації "немає обраних, яких не можна ображати". В один момент кажучи про безпеку в світі Зеленський процитував слова Володимира Путіна російською.

Члени ООН слухають Володимира Зеленського

Він продовжив тему відповідності базовим принципам організації: "Як ми можемо оживити ООН, якщо місце, де зароджувалося ООН, окуповано постійним членом Ради безпеки ООН", — запитав Зеленський у слухачів, яких до речі було не так багато.

Наприкінці промови президент України згадав минулі заслуги організації, назвавши "супергероєм на пенсії" і запропонував вибір — порожні крісла або вчинки зі змістом для членів ООН.

Раніше "Телеграф" писав, що Росія намагалася заблокувати в ООН питання Криму та Донбасу.