Експерти про замах на Шефіра: Влада спробує отримати з ситуації якомога більше дивідендів

На думку експертів, після замаху на Сергія Шефира ми побачимо куди більш жорсткого Володимира Зеленського

У середу, 22 вересня, в селі Лісники під Києвом намагалися вбити Сергія Шефіра — першого помічника президента України. По автомобілю вистрілили 18 разів, поранення отримав водій, а сам директор і засновник студії "Квартал 95" не постраждав.

Експерти прокоментували цю подію для "Телеграфа", а також оцінили можливі наслідки даного замаху.

Політтехнолог, керівник Центру політичної розвідки Олег Постернак розмірковує так: "Розумію, що занадто велика спокуса зараз висувати версії, домисли. І робити упор на те, що ситуація виглядає як результат внутрішніх суперечностей в команді президента, які могли вийти за рамки політичного конфлікту. Шефір — найближча до президента особа, яка має вплив і вагу, попри інформацію про наявність непорозуміння, яку ще, до речі, варто було б перевірити. Але ця версія виглядає занадто притягнутою за вуха, умоглядно і безфактажно. Хоч, безумовно, її теж повинні перевірити правоохоронні органи".

Друга версія, яку напевно будуть обговорювати, на думку експерта — підступи спецслужб РФ, зацікавлені підштовхнути український топполітикум до корпоративних воєн між окремими групами.

"Знову-таки, потрібні докази, — вважає Олег Постернак. — Також можуть почати говорити, що з відходом Авакова з поста міністра МВС криміналітет вирішив розправити плечі, що в державі немає стримувального злочинність потенціалу. Втім, версія зв’язків Шефіра зі злочинним світом і бізнес-війни за потоки також занадто натягнута. Розумніше всього дочекатися висновків експертизи та слідства, щоб розуміти мотив. Але те, що українську політику це підірве — однозначно".

Колишній працівник СБУ і консультант Комітету Верховної Ради з питань національної оборони безпеки Іван Ступак зазначає, що Сергій Шефір є одним з найбільш довірених і наближених до Володимира Зеленського людей, навіть не дивлячись на всі чутки про їх розбіжності.

"Судячи з опублікованих в мережі фото розстріляної машини, можу зробити попередній висновок про те, що стрілець був не дуже досвідченим. Значна кількість влучень прийшлася на кузов автомобіля і місце водія. Швидше за все, стрілок був один, знаходився на височині, і він не був повністю готовий до появи автомобіля, що, ймовірно, свідчить про відсутність корегувальника", — відзначає експерт.

За його словами, сьогодні важко зробити висновки про мотиви такого замаху, адже вони можуть бути пов’язані як з особистою діяльністю Шефіра, так і з його діяльністю на посаді першого помічника президента.

"У будь-якому випадку, ця надзвичайна подія стане величезним практичним тестовим випробуванням як для нового міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, так і для всієї його нової команди, — впевнений Іван Ступак. — Крім того, до розслідування замаху будуть підключені всі сили та засоби Служби безпеки України. А це спричинить сприятливу міжвідомчу конкуренцію, головним призом якої стане прихильність і прихильність президента".

Політтехнолог, експерт Українського центру суспільного розвитку Юрій Подорожний акцентує, що Шефір відомий не тільки як близький друг президента, його перший помічник і співзасновник студії "Квартал 95".

"Крім усього іншого, він відповідав за контакти з олігархами, — підкреслює Юрій Подорожний. — Є навіть версія, що Шефір був "гаманцем" президента. Виходячи з усього цього, замах підштовхне до формування нової політичної реальності в Україні. Після повернення з Нью-Йорка, де зараз проходить Генасамблея ООН, ми побачимо нового Зеленського. Швидше за все, більш жорсткого. Або навпаки. Адже замах, можливо, не був кінцевою метою, а лише засобом впливу на поведінку президента".

Експерт звертає увагу, що висуваються різні, в тому числі кардинально різні, теорії щодо замаху.

"Одні, з огляду на статус Шефіра як "гаманця" президента, говорять про наявність економічних підстав. Такі собі розбірки в стилі 90-х. Інші вже пропагують вигідну владі теорію про те, що замах є наслідком боротьби з олігархами, яку почав президент. Мовляв, самі олігархи перейшли межу — і намагалися вбити найближчого соратника Зеленського. Відповіді на те, хто вчинив замах і хто його замовив, має дати слідство. Але точно можна стверджувати, що влада спробує отримати з ситуації якомога більше дивідендів. Цей замах вплине не тільки на президента, але й на його депутатів у Верховній Раді, яким доведеться рахуватися з ситуацією особливо. І діяти "в руслі партії", без всяких там вліво-вправо", — прогнозує Юрій Подорожний.

Він не виключає версію про можливі розбірки усередині Офісу президента.

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"Тим більше, що буквально тиждень тому в різних телеграм-каналах і не тільки пішли чутки про серйозний конфлікт чи між главою ОП Андрієм Єрмаком і Сергієм Шефіром, то чи між Зеленським і Шефіром. І цей конфлікт нібито спровокував завершення роботи Сергія Нахмановича в Офісі президента. Однак він нікуди не пішов", — відзначає експерт.

На його думку, 18 куль, випущених, як вже відомо, з автомата, здатні серйозно змінити політичний порядок денний, підштовхнути президента до якихось радикальних дій. Тим більше, що Зеленський вже пообіцяв — "відповідь буде сильною". Головне, щоб ці дії не були виправданням для "гарячих голів", які хочуть встановити свої порядки під гаслом "добра і справедливості", підкреслює Юрій Подорожний.

Раніше "Телеграф" зібрав все, що відомо про Сергія Шефіра — першого помічника та близького товариша Зеленського, який 22 вересня потрапив під обстріл.