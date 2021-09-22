З’явилося перше відео з місця розстрілу машини помічника Зеленського Сергія Шефіра

На місці НП на виїзді з Києва проходять слідчі дії, поліція вилучає камери відеоспостереження в "АТБ"

У мережі з’явилося перше відео з місця розстрілу авто помічника президента Сергія Шефіра, який стався 22 сентбяря на виїзді з Києва біля села Лісники на Новообухівській трасі.

Відео опублікував Телеграм-канал PavlovskyNews.

На місці — десятки топ-поліцейських. Патрульні вилучають камери відеоспостереження з парковки супермаркету "АТБ", неподалік від якої і сталася надзвичайна подія.

Раніше ми повідомляли, що кілери стріляли по "Ауді" чиновника з автоматів, і Шефір не постраждав. А ось його водій, який віз шефа на роботу, важко поранений: його намагаються врятувати в "Феофанії".

Сам перший помічник Зеленського знаходиться в безпечному місці в шоковому стані. Поліції він розповів, що погрози на його адресу не надходило.

Нагадаємо, що замах на першого помічника президента Сергія Шефіра в Офісі глави держави розцінюють як спробу чинити тиск на президента в його боротьбі проти олігархів і фінансових угруповань.