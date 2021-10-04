Зеленский оказался в списке владельцев офшоров: что скрывал "антиолигарх"

Владимир Зеленский через приближенных владеет долей в компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах

В руки журналистов попали миллионы документов о теневых сделках сотен людей, среди которых миллиардеры, главы стран мира и высокопоставленные чиновники, включая украинского лидера Владимира Зеленского.

Статья на сайте The Guardian раскрывает подробности связей президента Зеленского с оффшорными компаниями. "Телеграф" предлагает вам ознакомиться с ее переводом.

Жизнь порой показывает нам сюжеты, которые в прежние времена могли казаться невозможными. В течение четырех лет актер и комик Владимир Зеленский развлекал телезрителей Украины своей главной ролью в комедийном шоу "Слуга народа". Зеленский сыграл учителя, который, возмущенный хронической коррупцией в своей стране, успешно баллотируется в президенты. В 2019 году Зеленский сделал вымысел реальностью, приняв участие в реальных президентских выборах в Украине и одержав победу.

Во время предвыборной кампании Зеленский пообещал очистить правящую систему Украины, в которой доминируют олигархи. Он выступал против политиков, таких как богатый действующий президент Петр Порошенко, которые прячут свои активы в офшорах. Это послание сработало. Зеленский набрал 73% голосов и теперь сидит в огромном офисе в столице, Киеве, украшенном позолоченными лепными потолками. В прошлом месяце он провел переговоры с Джо Байденом в Овальном кабинете.

Документы из "Досье Пандоры", попавшие в Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) и переданные Guardian в рамках глобального расследования, говорят о том, что Зеленский весьма похож на своих предшественников.

Документы, попавшие в руки журналистов, занимающихся расследованиями, свидетельствуют о том, что у него была или есть ранее нераскрытая доля в оффшорной компании, которую он тайно перевел своему другу за несколько недель до победы на президентских выборах.

Зеленский не прокомментировал это заявление, несмотря на многочисленные попытки Guardian и ее информационных партнеров связаться с ним. Его пресс-секретарь Сергей Никифоров сообщил: "Ответа не будет".

Документы показывают, что Зеленский участвовал в разветвленной сети офшорных компаний, которыми он владел совместно со своими давними друзьями и партнерами по телевизионному бизнесу. Среди них Сергей Шефир, который продюсировал хитовые шоу Зеленского, и старший брат Шефира, Борис, который писал сценарии. Еще один член консорциума — Иван Баканов, друг детства. Баканов был генеральным директором продюсерской студии Зеленского "Квартал 95".

Кадр из сатирического комедийного сериала "Слуга народа" с Владимиром Зеленским в главной роли президента Украины.

Все они связаны с родным городом Зеленского на юге Украины, Кривым Рогом. После завоевания власти Зеленский привел этих близких союзников в правительство. Баканов стал главой Службы Безопасности Украины. Зеленский сделал Сергея Шефира своим первым помощником — неоплачиваемая должность, которая подразумевает составление ежедневного графика президента. Четвертый член этой сплоченной группы, Андрей Яковлев, является кинорежиссером и продюсером "Квартала 95".

Зеленский заявил, что эти назначения были связаны с личным доверием, а не с финансовым кумовством. "У меня есть несколько человек, которые работают со мной, которые являются моими друзьями в течение долгого времени… Они не имеют отношения ни к бизнесу, ни к бюджету", — сказал он в интервью газете Guardian в 2020 году.

Тайный перевод

Перед тем как стать президентом, Зеленский задекларировал некоторые из своих частных активов. Они включали автомобили, недвижимость и три оффшорные компании, которыми он владел совместно. Одна из них, Film Heritage, которой он владел совместно со своей женой Еленой, бывшей писательницей "Квартала 95", зарегистрирована в Белизе.

Но Досье Пандоры показывает другие офшорные активы, которые Зеленский, похоже, не раскрыл. Film Heritage владеет 25% акций кипрской холдинговой компании Davegra. Davegra, в свою очередь, владеет Maltex Multicapital Corp, ранее неизвестной компанией, зарегистрированной в налоговой гавани Британских Виргинских островов (БВО). Зеленский, братья Шефир и Яковлев владели по 25% акций Maltex.

13 марта 2019 года, за две недели до первого тура голосования на выборах в Украине, Зеленский передал свою четверть доли в компании Maltex Сергею Шефиру. Об этом свидетельствуют документы из Досье Пандоры. Неизвестно, заплатил ли Шефир Зеленскому. Баканов был свидетелем этой тайной передачи и подписал офшорные документы.

Владимир Зеленский с женой Еленой на избирательном участке во время парламентских выборов в Киеве, Украина, в июле 2019 года

Примерно шесть недель спустя, после победы Зеленского на выборах, юрист, действующий от имени группы "Квартал 95", подписал еще один документ. В нем говорилось, что "Maltex" продолжит выплачивать дивиденды "Film Heritage" Зеленского, несмотря на то, что он больше не владеет никакой долей в компании. Согласно профилю клиента Maltex, основной доход компании поступает от деятельности в Украине, России и Беларуси.

В Досье Пандоры не указано, были ли когда-либо выплачены дивиденды и каков их размер. Они также не раскрывают, сколько выплат могло быть произведено. Жена Зеленского, Елена, в настоящее время является объявленным бенефициарным владельцем "Film Heritage", что означает, что любые выплаты с 2019 года должны были поступать ей.

В основном документе, датированном 24 апреля 2019 года, говорится, что Maltex владеет акциями компаний, которые производят и распространяют телевизионные фильмы. Одной из причин создания Maltex было "эффективное с точки зрения налогообложения накопление прибыли от бизнеса"; другой, как говорится в документе, была "юридическая защита". Борис Шефир сказал, что Баканов в основном создавал эти офшорные "финансовые схемы" для того, чтобы защитить компанию от "властей и бандитов".

"Если говорить честно, я не готов вам ответить. Вполне возможно, что я являюсь владельцем [Maltex]", — сказал Шефир в интервью Проекту по исследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP), одному из информационных партнеров «Досье Пандоры». Он сказал, что пытается избавиться от своих офшорных интересов, но отметил, что это медленный и трудный процесс. Сергей Шефир, Баканов и Яковлев отказались от комментариев, как и их адвокат.

Разоблачение Maltex ставит Зеленского в неловкое положение, учитывая его обещание пресекать деятельность тех, кто отправляет богатства за границу. В прошлом месяце парламент Украины принял законопроект о борьбе с олигархами. Голосование состоялось через день после того, как неизвестные убийцы пытались убить Шефира. Неизвестный открыл огонь по его машине под Киевом. Сергей Шефир не пострадал, но его водитель был ранен. Возможно, покушение было мотивировано противодействием законопроекту.

В недавней статье для Atlantic Council Зеленский заявил, что его конечной целью на посту президента является разрушение "традиционного олигархического порядка" и замена его "более справедливой системой". Однако критики утверждают, что Зеленский не смог реформировать государство и использует те же теневые методы, что и его предшественники. В прошлом месяце аудиторы ЕС предупредили, что в Украине по-прежнему широко распространены "крупная коррупция и захват государства".

С момента прихода в политику Зеленского преследуют заявления о том, что он находится под влиянием Игоря Коломойского, миллиардера, чей телеканал показывает шоу Зеленского. Во время предвыборной кампании противники Зеленского утверждали, что $41 млн от структур Коломойского в период с 2012 по 2016 год попали в офшорные фирмы, принадлежащие Зеленскому и его окружению, включая "Film Heritage".

Связи с Россией

"Досье Пандоры" показывают, что по крайней мере некоторые детали схемы, о которой заявляет партия Порошенко, соответствуют действительности. Они показывают, что часть сети "Квартал 95" управлялась с помощью Fidelity Corporate Services, оффшорной консалтинговой компании и одной из 14 фирм, чьи документы также стали достоянием общественности. Документы показывают, что Зеленский и его деловые партнеры использовали компании, расположенные на Британских Виргинских островах, в Белизе и на Кипре.

Активы, которыми владеют эти оффшорные компании, весьма обширны. В их число входит недвижимость в Лондоне. Шефиру принадлежат две элитные недвижимости — квартира с тремя спальнями в эдвардианском особняке в Риджентс-парке, купленная в 2016 году за £1,575 млн, и другая квартира с тремя спальнями на Бейкер-стрит, напротив музея Шерлока Холмса, приобретенная за £2,2 млн, согласно данным земельного кадастра.

Между тем, компания Яковлева на Британских Виргинских островах Candlewood Investments владеет роскошной квартирой в викторианском особняке в Вестминстер. Недвижимость была приобретена примерно в то время, когда шоу Зеленского было превращено в полнометражный фильм и возобновлено для второй серии. Неизвестно, сдаются ли эти три квартиры в аренду или используются время от времени. Ими управляет российская компания, которая называет себя "индивидуальным сервисом для клиентов с высоким статусом".

Очевидные деловые связи Зеленского с Россией через компанию Maltex, вероятно, окажутся спорными. Порошенко подвергался критике за владение шоколадной фабрикой в России в то время, когда Украина вела войну против российских войск и их сторонников после аннексии Крыма Кремлем в 2014 году. Конфликт, в котором погибли 14 тыс человек, продолжается на востоке страны и на поддерживаемых Москвой территориях Донецка и Луганска. Ранее Россия была основным рынком для "Квартала 95", на российском телевидении демонстрировались его комедийные шоу.