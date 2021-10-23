"Цирковой номер": у Лаврова резко отреагировали на планы Украины поддержать жителей Крыма и Донбасса

Центры позволят жителям временно неподконтрольных Украине территорий напрямую обратиться к представителям власти.

Решение СНБО об открытии центров прямой коммуникации с правительством Украины для жителей временно оккупированных территорий вызвало резкую реакцию у российских чиновников.

Планами о создании подобных контактных центров, которые будут размещаться на КПВВ на линии разграничения на Донбассе и на админгранице Крыма, поделился секретарь Совета нацбезопасности Алексей Данилов на брифинге после заседания в пятницу.

По его словам, создание этих центров позволит жителям оккупированных территорий напрямую обращаться к представителям власти, президенту и Кабмину.

Реализацию этого проекта возложили на Минцифры, а проект рассмотрят во время заседания СНБО через две недели.

Очевидно, что властям РФ такая идея пришлась не по вкусу. Представитель МИД России Мария Захарова обрушилась с критикой на СНБО, назвав идею "цирковым номером" и заявила, что это является "заготовленной провокацией".

Как сообщалось ранее, российский президента Владимир Путин обеспокоился расширением военной инфраструктуры НАТО и предположил, что ракетные комплексы Альянса могут быть размещены под Харьковом.