Укр

Ответ на газовый шантаж: Украина предложит ЕС более чем вдвое увеличить транзит газа

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
11
Газотранспортная система. Новость обновлена 22 октября 2021, 20:01
Газотранспортная система.

Решение принял СНБО на заседании 22 октября.

Европу накрыл газовый кризис — стоимость топлива бьет рекорды. В этой ситуации украинские политики решили предложить помощь в выходе из кризиса — увеличить объемы транспортируемого в Европу газа по мощностям отечественной системы. Речь о 55 млрд кубов сверху договоренностей ежегодно. 

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов. 

Он отметил, что беспроблемно к уже имеющемуся контракту с Россией на 40 млрд кубов можно добавить еще 55. 

Отметим, что в России не заинтересованы в наращивании поставок через Украину в Европу. Лидер государства Владимир Путин недавно высказался с негативной стороны про состояние украинской газотранспортной системы. Речь шла именно про увеличение поставок. Он выразил опасения, что "труба может лопнуть". Это может быть связано с тем, что РФ заинтересована в максимально быстром введении в эксплуатацию "Северного потока-2" — газопровода в обход Украины.

Ранее "Телеграф" писал, что Россия лоббирует в ЕС долгосрочные контракты, правда безуспешно, и газовый кризис на европейском рынке может быть спланированной акцией. Напомним — каждая страна Европейского союза может самостоятельно решать — заключать ли ей контракты с РФ на поставки газа.

Теги:
#Газ #Россия #СНБО #Газотранспортная система
Пока столица находится в "оранжевой" зоне
Киев
За шаг от "красной" зоны: как усилят карантин в Киеве (список запретов)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Пока столица находится в "оранжевой" зоне
За шаг от "красной" зоны: как усилят карантин в Киеве (список запретов)
Дата публикации
Категория
Народный депутат Украины Ирина Верещук
Верещук готовят высокий пост в Кабмине: "Телеграф" узнал подробности
Дата публикации
Категория
Военные.
Бои на Донбассе обострились: двое украинских защитников угодили в больницу
Дата публикации
Категория
Сестрам Савченко за подделку документов грозит до 2 лет тюрьмы
Сестры Савченко попались в аэропорту с поддельными ковид-сертификатами: подробности и фото
Дата публикации
Категория
Погибшая Галина Хатчинс
Уехала из Киева покорять Голливуд: что известно об операторе, которую застрелил Алек Болдуин