Ответ на газовый шантаж: Украина предложит ЕС более чем вдвое увеличить транзит газа

Решение принял СНБО на заседании 22 октября.

Европу накрыл газовый кризис — стоимость топлива бьет рекорды. В этой ситуации украинские политики решили предложить помощь в выходе из кризиса — увеличить объемы транспортируемого в Европу газа по мощностям отечественной системы. Речь о 55 млрд кубов сверху договоренностей ежегодно.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Он отметил, что беспроблемно к уже имеющемуся контракту с Россией на 40 млрд кубов можно добавить еще 55.

Отметим, что в России не заинтересованы в наращивании поставок через Украину в Европу. Лидер государства Владимир Путин недавно высказался с негативной стороны про состояние украинской газотранспортной системы. Речь шла именно про увеличение поставок. Он выразил опасения, что "труба может лопнуть". Это может быть связано с тем, что РФ заинтересована в максимально быстром введении в эксплуатацию "Северного потока-2" — газопровода в обход Украины.

Ранее "Телеграф" писал, что Россия лоббирует в ЕС долгосрочные контракты, правда безуспешно, и газовый кризис на европейском рынке может быть спланированной акцией. Напомним — каждая страна Европейского союза может самостоятельно решать — заключать ли ей контракты с РФ на поставки газа.