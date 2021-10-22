Ответ на газовый шантаж: Украина предложит ЕС более чем вдвое увеличить транзит газа
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Решение принял СНБО на заседании 22 октября.
Европу накрыл газовый кризис — стоимость топлива бьет рекорды. В этой ситуации украинские политики решили предложить помощь в выходе из кризиса — увеличить объемы транспортируемого в Европу газа по мощностям отечественной системы. Речь о 55 млрд кубов сверху договоренностей ежегодно.
Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.
Он отметил, что беспроблемно к уже имеющемуся контракту с Россией на 40 млрд кубов можно добавить еще 55.
Отметим, что в России не заинтересованы в наращивании поставок через Украину в Европу. Лидер государства Владимир Путин недавно высказался с негативной стороны про состояние украинской газотранспортной системы. Речь шла именно про увеличение поставок. Он выразил опасения, что "труба может лопнуть". Это может быть связано с тем, что РФ заинтересована в максимально быстром введении в эксплуатацию "Северного потока-2" — газопровода в обход Украины.
Ранее "Телеграф" писал, что Россия лоббирует в ЕС долгосрочные контракты, правда безуспешно, и газовый кризис на европейском рынке может быть спланированной акцией. Напомним — каждая страна Европейского союза может самостоятельно решать — заключать ли ей контракты с РФ на поставки газа.
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