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Відповідь на газовий шантаж: Україна запропонує ЄС більш ніж удвічі збільшити транзит газу

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Газотранспортна система. Новина оновлена 22 жовтня 2021, 20:01
Газотранспортна система.

Рішення прийняла РНБО на засіданні 22 жовтня.

Європу накрила газова криза — вартість палива б’є рекорди. У цій ситуації українські політики вирішили запропонувати допомогу у виході з кризи — збільшити обсяги транспортованого в Європу газу потужностями вітчизняної системи. Мова про 55 млрд кубів зверху домовленостей щорічно.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данилов.

Він зазначив, що безпроблемно до вже наявного контракту з Росією на 40 млрд кубів можна додати ще 55.

Відзначимо, що в Росії не зацікавлені в нарощуванні постачання через Україну в Європу. Лідер держави Володимир Путін нещодавно висловився з негативної сторони про стан української газотранспортної системи. Йшлося саме про збільшення постачання. Він висловив побоювання, що "труба може лопнути". Це може бути пов’язано з тим, що РФ зацікавлена в максимально швидкому введенні в експлуатацію "Північного потоку-2" — газопроводу в обхід України.

Раніше "Телеграф" писав, що Росія лобіює в ЄС довгострокові контракти, правда без успіху, і газова криза на європейському ринку може бути спланованою акцією. Нагадаємо — кожна країна Європейського союзу може самостійно вирішувати — чи укладати їй контракти з РФ на постачання газу.

Теги:
#Газ #Росія #РНБО #Газотранспортна система
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