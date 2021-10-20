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В ЄС жорстко відповіли на газовий шантаж Росії

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Газотранспортна система. Новина оновлена 20 жовтня 2021, 10:49
Газотранспортна система.

В ЄС вважають кращим "спотовий" ринок — з практично миттєвими розрахунками за паливо.

Попри рекордне підвищення вартості газу на ф’ючерсних ринках Європи, Єврокомісія відхилила пропозицію про нові довгострокові контракти з Росією.

Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на постійного представника РФ при ЄС Володимира Чижова.

Він зазначив, що в ЄС відповіли "ні" на пропозицію і не хочуть прописувати в контрактах додаткові обсяги, а вважають за краще нарощувати "зелені" джерела енергії.

Доповнимо, що рішення Єврокомісії не є обов’язковим для виконання всіма членами ЄС і кожна країна самостійно може укладати контракти. Чижов розповів, що в такому випадку вартість газу буде вище через ситуацію на ринку газу.

Експерти вважають, що ситуація на ринку газу "зрежисована" РФ — замість продажу в момент підвищеного попиту, "Газпром" припиняє торгівлю на "спотовому" ринку і продовжує лобіювати довгострокові контракти. Це може бути пов’язане зі спробою прискорити запуск "Північного потоку-2".

Раніше "Телеграф" писав, що газова система Європи безпосередньо залежить від Російської Федерації. Це впливає на міжнародні перспективи України.

Також підвищення міжнародних цін на блакитне паливо впливає на всю систему економіки нашої країни. Через зростання ціни на енергоносії постраждають деякі галузі, товари яких виростуть в ціні для кінцевого споживача. Серед прогнозованих — вартість хліба, добрив і тепличних овочів.

Теги:
#Європа #Газ #РФ
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