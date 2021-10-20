В ЕС жестко ответили на газовый шантаж России

В ЕС предпочитают "спотовый" рынок — с практически мгновенными расчетами за топливо.

Несмотря на рекордное повышение стоимости газа на фьючерсных рынках Европы, Еврокомиссия отклонила предложение о новых долгосрочных контрактах с Россией.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на постпреда РФ при ЕС Владимира Чижова.

Он отметил, что в ЕС ответили "нет" на предложение и не хотят прописывать в контрактах дополнительные объемы, а предпочитают наращивать "зеленые" источники энергии.

Дополним, что решение Еврокомиссии не является обязательным для выполнения всеми членами ЕС и каждая страна самостоятельно может заключать контракты. Чижов рассказал, что в таком случае стоимость газа будет выше из-за ситуации на рынке газа.

Эксперты считают, что ситуация на рынке газа "срежессирована" РФ — вместо продажи в момент повышенного спроса, "Газпром" прекращает торговлю на "спотовом" рынке и продолжает лоббировать долгосрочные контракты. Это может быть связано с попыткой ускорить запуск "Северного потока-2".

Ранее "Телеграф" писал, что газовая система Европы напрямую зависит от Российской Федерации. Это влияет на международные перспективы Украины.

Также повышение международных цен на голубое топливо воздействует на всю систему экономики нашей страны. Из-за роста цены на энергоносители пострадают некоторые отрасли, товары которых вырастут в цене для конечного потребителя. Среди прогнозируемых — стоимость хлеба, удобрений и тепличных овощей.