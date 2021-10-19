Україна, НАТО і Росія: йде багатостороння, багатоходова гра

Росія маніпулює з жорсткими заявами щодо Києва і Заходу

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що для російських національних інтересів вступ України в НАТО — "червона лінія". І її перехід загрожує "активними заходами".

Практично одночасно з цим глава МЗС РФ Сергій Лавров повідомив, що Росія призупиняє роботу свого представництва при Північноатлантичному альянсі.

Також будуть закриті інформаційне бюро та військова місія НАТО в Москві. Дані рішення пішли слідом за позбавленням акредитації російських дипломатів в Брюсселі.

Все, що відбувається — точно не випадковість. І не випадково.

Росія завжди чітко орієнтувала весь світ і Україну, що якщо Україна вступить в НАТО — це "червона лінія". Причому не тільки такий вступ, але і розміщення на території України військових засобів Альянсу в цілому або США (ракет, ППО, баз) буде сприйматися як надзвичайна ситуація. І Росія вживе заходів, включаючи військові, щоб подібного не допустити.

Такі заяви звучали і в першому десятиріччі 2000-х. Путін тоді жорстко говорив, що якщо Україна вступить в НАТО — це буде конфронтація. Причому не тільки "холодна війна" з Україною, але і можлива "гаряча фаза" з НАТО, ЄС, США.

Ця тема обговорювалася в червні-2021 Женеві, під час зустрічі Байдена з Путіним.

Є інформація, що Байден тоді говорив: так, Україна має право вступити в НАТО, але терміни не визначені. І найближчим часом таку можливість Україні навряд чи отримає.

При цьому США підтверджували і підтверджують, що підтримують бажання України вступити в НАТО. Але і Штати, і інші країни Альянсу більше орієнтуються на співпрацю з Україною поза НАТО. Питання про вступ в найближчому майбутньому точно не стоїть. Немає консолідації серед самих членів НАТО, немає достатньої готовності України. Зате є побоювання, що таке поспішне вступ може привести до ще більшого загострення відносин з Росією. Чого колективний Захід точно не хоче. По ряду причин…

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