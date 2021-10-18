Кремль обриває контакти з НАТО: в чому причина

Тепер всі контакти будуть проходити через посольство РФ в Бельгії.

Росія призупиняє роботу свого представництва при Північноатлантичному альянсі (НАТО).

Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, передає ТАСС.

За його словами, в Росії перестануть удавати, ніби в найближчому майбутньому можливі будь-які зміни у відносинах з Альянсом.

Зупинка роботи представництва очікується 1 листопада. Крім нього будуть закриті інформаційне бюро та військова місія НАТО в російській столиці Москві.

Очікується, що надалі контакти між Кремлем і Альянсом будуть проходити через посла в Бельгії.

Зазначена місія працює з 2002 року, а в її компетенцію входить розширення контактів між НАТО і РФ, а також комунікація з російським Міноборони.

Рішення про її закриття пішло слідом за позбавленням акредитації російських дипломатів в Брюсселі.

7 жовтня НАТО вислало вісім російських дипломатів, звинувативши їх у шпигунстві. Вони повинні будуть покинути бельгійську столицю до кінця жовтня.

Як повідомлялося раніше, в Росії пригрозили "активними заходами" у разі вступу України в Альянс.

У МЗС України на це відповіли, що думка Кремля Києву в цьому питанні нецікава.