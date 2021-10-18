У Путіна пригрозили жорсткою реакцією при вступі України в НАТО
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Москва погрожує Києву "активними заходами", які нібито потрібні для безпеки РФ
У Російській Федерації вступ України в НАТО назвали "червоною лінією" для їх національних інтересів і пригрозили активними заходами.
Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає TASS.
Так, спочатку Пєсков прокоментував пересування російських військ на українському кордоні, заявивши, що Захід недостатньо поінформований в цьому питанні. За словами спікера Путіна, до переміщення російських військ на кордон України, там проводилися навчання НАТО і про це чомусь ніхто не говорить.
"Всі весь час говорять про концентрацію російських військ, а про концентрацію військ НАТО — ніхто", — заявив Пєсков.
А на питання про вступ Києва до Північноатлантичного альянсу прес-секретар відповів з погрозами для України. Пєсков заявив, що "вступ України в НАТО — найгірший сценарій" і за ним підуть "активні заходи для забезпечення безпеки РФ".
Раніше "Телеграф" повідомляв, що питання вступу України в НАТО питання, практично, вирішене, але це не відбудеться найближчим часом. Про це заявив генсек Альянсу Йенс Столтенберг.
Також ми писали, що глава російського МЗС Сергій Лавров висловився про вступ Росії в НАТО, чим дуже насмішив росіян.