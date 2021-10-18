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У Путіна пригрозили жорсткою реакцією при вступі України в НАТО

Автор
Анна Дворовенко
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Автор
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На вступ Києва в НАТО бурхливо відреагував спікер Путіна Новина оновлена 18 жовтня 2021, 12:11
На вступ Києва в НАТО бурхливо відреагував спікер Путіна

Москва погрожує Києву "активними заходами", які нібито потрібні для безпеки РФ

У Російській Федерації вступ України в НАТО назвали "червоною лінією" для їх національних інтересів і пригрозили активними заходами.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає TASS.

Так, спочатку Пєсков прокоментував пересування російських військ на українському кордоні, заявивши, що Захід недостатньо поінформований в цьому питанні. За словами спікера Путіна, до переміщення російських військ на кордон України, там проводилися навчання НАТО і про це чомусь ніхто не говорить.

"Всі весь час говорять про концентрацію російських військ, а про концентрацію військ НАТО — ніхто", — заявив Пєсков.

А на питання про вступ Києва до Північноатлантичного альянсу прес-секретар відповів з погрозами для України. Пєсков заявив, що "вступ України в НАТО — найгірший сценарій" і за ним підуть "активні заходи для забезпечення безпеки РФ".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що питання вступу України в НАТО питання, практично, вирішене, але це не відбудеться найближчим часом. Про це заявив генсек Альянсу Йенс Столтенберг.

Також ми писали, що глава російського МЗС Сергій Лавров висловився про вступ Росії в НАТО, чим дуже насмішив росіян.

Теги:
#Україна #НАТО #Російська Федерація #Дмитро Пєсков
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