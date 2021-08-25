Україна могла отримати ПДЧ в НАТО, але залишилася без нього через двох політиків: Ющенко назвав їх імена

Третій президент України досі не вважає переконливим відповідь, яку отримав 13 років тому на саміті Альянсу

Україні могли дати План дій щодо членства в НАТО (ПДЧ) ще 13 років тому, проте цього не сталося через двох відомих політиків.

Їх імена в ефірі телеканалу "Україна 24" озвучив третій президент України Віктор Ющенко.

За його словами, у нашої країни були всі шанси отримати ПДЧ на саміті Альянсу в Бухаресті, однак цьому завадили позиції канцлера Німеччини Ангели Меркель і екс-президента Франції Ніколя Саркозі.

Ющенко згадує, як він разом з іншими 7 президентами вирушив на переговори до Меркель.

"Саркозі покинув зал, не захотів спілкуватися. А з Меркель відбувся дуже короткий, хвилин на 5, діалог. Вона каже: пане президенте, одна з проблем, яка нас зупиняє, це те, що на сьогодні лише третина українців поділяють проект НАТО. Я їй кажу: коли я заступав на посаду, 14% українців розділяли інтеграцію в НАТО. Зараз 31%. Так, це третина, але мені здається, за ці два роки в два рази більше. це перше. А друге, коли ви брали Іспанію. В Іспанії 17% населення розділяло входження країни в НАТО. А ми хочемо всього лише ПДЧ. Наша розмова на цьому закінчилася", — згадує п’ятий президент.

Ющенко каже, що визнав аргументи канцлера неприйнятними і слабкими, і вважає так до сих пір.

Крім того, вважає президент, якби тоді Україна отримала ПДЧ, могло б не бути російсько-грузинської війни, до якої залишалося кілька місяців і коли президент РФ Володимир Путін "був ще управляємим".

Раніше ми повідомляли, що в НАТО заговорили про спільне "щасливе майбутнє" з Україною.