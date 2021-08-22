Накануне 30-летия независимости Украины в НАТО заговорили о совместном "счастливом будущем"

Командующий Объединенных сил союзников НАТО в Неаполе Роберт Берк обратился к украинцам

Украина может рассчитывать на абсолютную солидарность НАТО.

Об этом заявил командующий Объединенных сил союзников НАТО в Неаполе, глава ВМС США в Европе и Африке адмирал Роберт Берк, передает "Европейская правда".

В своем видеообращении к украинцам адмирал поздравил страну с 30-й годовщиной независимости, напоминая, что сегодня, как и в 1991-м, украинцы продолжают противостоять прямым угрозам суверенитету и территориальной целостности государства.

По словам Берка, Украина является ценным партнером НАТО, которому альянс продолжает оказывать поддержку: от военных учений и финансовой помощи к поддержке в противодействии пандемии COVID-19.

"Украинцы хорошо знают цену свободы. В этот день я желаю всем вам счастливой 30-й годовщины Независимости… Мы в НАТО надеемся на счастливое будущее вместе с Украиной", — сказал командующий.

Напомним, глава Украинского государства Владимир Зеленский заявил, что Украина создала антикоррупционную структуру, которая не имеет аналогов в Европе, или даже мире. Вместе с тем, наша страна все еще остается "почти членом ЕС и почти членом НАТО".