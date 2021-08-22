Напередодні 30-річчя незалежності України в НАТО заговорили про спільне "щасливе майбутнє"

Командувач Об’єднаних сил союзників НАТО в Неаполі Роберт Берк звернувся до українців

Україна може розраховувати на абсолютну солідарність НАТО.

Про це заявив командувач Об’єднаних сил союзників НАТО в Неаполі, глава ВМС США в Європі і Африці адмірал Роберт Берк, передає "Європейська правда".

У своєму відеозверненні до українців адмірал привітав країну з 30-ю річницею незалежності, нагадуючи, що сьогодні, як і в 1991-му, українці продовжують протистояти прямим погрозам суверенітету і територіальної цілісності держави.

За словами Берка, Україна є цінним партнером НАТО, якому альянс продовжує надавати підтримку: від військових навчань і фінансової допомоги до підтримки у протидії пандемії COVID-19.

"Українці добре знають ціну свободи. У цей день я бажаю всім вам щасливої 30-ї річниці Незалежності... Ми в НАТО сподіваємося на щасливе майбутнє разом з Україною", — сказав командувач.

Нагадаємо, глава Української держави Володимир Зеленський заявив, що Україна створила антикорупційну структуру, яка не має аналогів в Європі, або навіть світі. Разом з тим, наша країна все ще залишається "майже членом ЄС і майже членом НАТО".