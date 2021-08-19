Украина имеет статус "почти члена ЕС" и "почти члена НАТО", — Зеленский

Зеленский также заявил о созданной в Украине антикоррупционной структуре, которая не имеет аналогов в ЕС

Глава Украинского государства Владимир Зеленский заявляет, что Украина создала антикоррупционную структуру, которая не имеет аналогов в Европе, или даже мире. Вместе с тем, наша страна все еще остается "почти членом ЕС и почти членом НАТО".

Соответствующее заявление Зеленский сделал во время интервью изданий Washington Post, Liberation, Funke Media, "НВ" и "Новая газета", передает пресс-служба ОП 19 августа.

Так, обсуждая вопрос коррупции, журналисты отметили, что перед вступлением в НАТО Украина должна полностью ее побороть. На это Зеленский ответил, что ни одна из стран в полном объеме коррупцию не поборола.

При этом президент Украины отметил, что у нас создано антикоррупционную структуру, которая не имеет аналогов в Европе, или даже мире — речь о Национальном антикоррупционном бюро, Высшем антикоррупционном суде и других органах.

"Украина имеет статус почти члена ЕС и почти члена НАТО. Страна уже живет по европейским стандартам. А военные командные центры отвечают требованиям НАТО", — заявил Зеленский.

Однако, по словам президента, тот факт, что Украину не приглашают в НАТО — разочаровывает и создает вакуум, который в свою пользу использует Россия.

Напомним, как сообщал "Телеграф", посол Великобритании назвала ряд факторов, которые мешают вступления Украины в НАТО. По ее мнению, самая большая проблема в институциональных реформах.