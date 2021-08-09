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Посол Британии: Вопрос о том, может ли Украина вступить в НАТО, уже решен

Посол Британии: Вопрос о том, может ли Украина вступить в НАТО, уже решен
Обновлено 12:19 Сегодня Телеграф

Страны НАТО выступают за то, чтобы Украина как можно скорее присоединилась к Альянсу, но есть моменты, которые тормозят процесс.

Об этом в интервью BBC News заявила посол Великобритании Мелинда Симмонс.

Дипломат говорит, что вопрос о том, может ли Украина присоединиться к НАТО, уже решен.

"Вопрос в том, что для этого нужно. И вот разговоры об этом с украинской стороной происходят регулярно, а сдвигов нет, - говорит Симмонс. - С вовлеченностью Украины, ее участием в операциях НАТО - все отлично, и прогресс очевиден. Но относительно институциональных реформ, которых требует членство, то остается много работы, - в некоторых сферах больше, чем у других".

Так, по словам Симмонс, наша страна нуждается  в институциональной реформе в сфере обороны, а также в судебной реформе и изменениях в секторе безопасности.

Ранее мы сообщали, что в Киеве складывается ощущение, что для некоторых стран-членов НАТО разговоры о реформах в Украине, как условиях вступления страны в Североатлантический альянс, являются всего лишь поводом не говорить ей "да". Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал заместитель главы Офиса президента по европейской и евроатлантической интеграции Украины Игорь Жовква.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
Просмотры: 1,320

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НАТО, Реформы, Альянс, Украина в НАТО.
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