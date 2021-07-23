НАТО в обмен на газопровод: в Литве придумали, как компенсировать Украине потери от "Северного потока-2"

Глава Министерства иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что условием начала работы газопровода Северный поток-2 могут стать четкие перспективы членства в НАТО для Украины или вывод российских войск из страны.

Об этом он заявил в четверг в Вильнюсе, сообщает Delfi.

Ландсбергис отметил, что считает соглашение США и Германии ошибкой. Также он заявил, что это победа для президента РФ Владимира Путина и он должен заплатить за нее высокую цену.

Хоть в соглашении и упомянуто сохранение транзита газа через Украину, литовский глава МИД сомневается в перспективах соблюдения договоренностей со стороны РФ.

"Мы знаем, сколько договоров Россия не выполняет уже сейчас. Тот же нефтепровод "Дружба" в Литву "испортился" и все. Точно так же "испортится" какой-нибудь газопровод в Украину", — отметил Ландсбергис.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Германия берется сделать все возможное для продления транзита газа через Украину.