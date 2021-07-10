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"Любой ответ лучше, чем отсутствие ответа вообще": в Офисе президента пояснили позицию по членству Украины в НАТО

"Любой ответ лучше, чем отсутствие ответа вообще": в Офисе президента пояснили позицию по членству Украины в НАТО
Обновлено 10:25 Сегодня Телеграф

В Киеве складывается ощущение, что для некоторых стран-членов НАТО разговоры о реформах в Украине, как условиях вступления страны в Североатлантический альянс, являются всего лишь поводом не говорить ей "да".

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал заместитель главы Офиса президента по европейской и евроатлантической интеграции Украины Игорь Жовква.

По его словам в Украине готовы реформировать вооруженные силы и сектор безопасности, но хотят получить от НАТО четкий спискок требований. 

Проблему Жовква видит не в Украине: в стране 13 лет выполняются годовые национальные программы, которые предусмотрены планом действий по членству в НАТО.  Также, он отмечает, что Украина уже вносит вклад в защиту стран НАТО - ведя войну против России на восточном рубеже Европы. 

Кроме этого Украина задействована в совместных учениях, миротворческих операциях и Силах реагирования. Это немаловажно, уверены в Офисе президента.

"Мы делаем все возможное, но хотим слышать четкий ответ, ведь любой ответ лучше, чем отсутствие ответа вообще.
Иногда кажется, что разговоры о реформах - это лишь отговорка. Возможно, это наше субъективное впечатление", - сказал Жовква.

По словам замглавы ОП, Украина знает, кто ее поддерживает, а кто еще не пришел к консенсусу.
Так, он отмечает, что важный сигнал Киев получил от президента США Джо Байдена, когда он на пресс-конференции отметил, что агрессия России не является препятствием для потенциального членства Украины в НАТО. 

Читайте полное интервью замглавы Офиса Президента"Телеграфу": "Еще есть шансы остановить "Северный поток-2", – замглавы ОП Игорь Жовква"

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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НАТО, Реформы, Условия, Критерии, Вступление, ПДЧ, Офис Президента, Игорь Жовква.
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