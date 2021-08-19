Україна має статус "майже члена ЄС" та "майже члена НАТО", - Зеленський

Зеленський також заявив про створену в Україні антикорупційну структуру, яка не має аналогів у ЄС

Голова Української держави Володимир Зеленський заявляє, що Україна створила антикорупційну структуру, яка не має аналогів у Європі, чи навіть світі. Разом з тим, наша країна все ще залишається "майже членом ЄС та майже членом НАТО".

Відповідну заяву Зеленський зробив під час інтервʼю для видань Washington Post, Liberation, Funke Media, "НВ" та "Новая газета", передає прес-служба ОП 19 серпня.

Так, обговорюючи питання корупції, журналісти зазначили, що перед вступом у НАТО Україна має повністю її побороти. На це Зеленський відповів, що жодна з країн у повному обсязі корупцію не поборола.

При цьому президент України зазначив, що у нас створено антикорупційну структуру, яка не має аналогів у Європі, чи навіть світі — мова про Національне антикорупційне бюро, Вищий антикорупційний суд та інші органи.

"Україна має статус майже члена ЄС та майже члена НАТО. Країна вже живе за європейськими стандартами. А військові командні центри відповідають вимогам НАТО", – заявив Зеленський.

Проте, за словами президента, той факт, що Україну не запрошують у НАТО — розчаровує та створює вакуум, який на свою користь використовує Росія.

Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф", посол Великобританії назвала низку факторів, які заважають вступу України в НАТО. На її думку, найбільша проблема у інституціональних реформах.