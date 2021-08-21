В НАТО рассказали, кто будет представлять Альянс на саммите "Крымской платформы"

Всего в саммите будут участвовать 45 стран и организаций.

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ будет представлять делегацию Альянса во время саммита "Крымской платформы" и мероприятий ко Дню Независимости Украины.

Соответствующее сообщение обнародовано пресс-службой НАТО.

Отмечается, что Джоанэ во время своего визита встретится с председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым, заместителем премьера по евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишной, главой Минреинтеграции Алексеем Резниковым, секретарем СНБО Алексеем Даниловым, главой комитета Рады по иностранным делам Александром Мережко и главой Комитета по нацбезопасности Марьяной Безуглой.

Как сообщалось ранее, на саммит "Крымской платформы" прибудут представители 44 стран и организаций.

Среди них президенты Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Словакии, Венгрии, Молдовы, Словении, Финляндии и Европейского совета.

Также на саммит прибудут премьер-министры Румынии, Грузии, Хорватии и Швеции.

Швейцария и Чехия пришлют в Украину глав парламентов.

Турция, Франция, Германия, Испания, Италия, Бельгия, Австрия, Нидерланды, Люксембург, Ирландия, Дания, Болгария, Черногория и Северная Македония будут представлены на уровне глав Министерств иностранных дел. Госсекретаря МИД пришлет также Норвегия.

От Великобритании и Португалии на встрече будут присутствовать главы оборонных ведомств.

Новая Зеландия, Мальта, Япония, Австралия, Кипр, Канада и Греция пришлют на саммит своих послов.

От США прибудет делегация во главе с министром экономики.

Также на встречу приедут вице-президент Еврокомиссии, генсек Совета Европы и генсек ГУАМ.

Все перечисленные страны и организации будут считаться основателями "Крымской платформы" наряду с Украиной.

Как сообщалось ранее, министр курортов и туризма Крыма (2010-2014), глава Ассоциации индустрии гостеприимства Украины Александр Лиев ранее рассказал "Телеграфу", почему "Крымская платформа" станет Рубиконом для Владимира Зеленского.