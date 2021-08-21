Укр

В НАТО рассказали, кто будет представлять Альянс на саммите "Крымской платформы"

Автор
Г. Лубенец
Дата публикации
Читать на украинском
Автор
91
В НАТО рассказали, кто будет представлять Альянс на саммите "Крымской платформы" Новость обновлена 21 августа 2021, 20:25
Мирча Джоанэ

Всего в саммите будут участвовать 45 стран и организаций.

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ будет представлять делегацию Альянса во время саммита "Крымской платформы" и мероприятий ко Дню Независимости Украины.

Соответствующее сообщение обнародовано пресс-службой НАТО.

Отмечается, что Джоанэ во время своего визита встретится с председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым, заместителем премьера по евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишной, главой Минреинтеграции Алексеем Резниковым, секретарем СНБО Алексеем Даниловым, главой комитета Рады по иностранным делам Александром Мережко и главой Комитета по нацбезопасности Марьяной Безуглой.

Как сообщалось ранее, на саммит "Крымской платформы" прибудут представители 44 стран и организаций.

Среди них президенты Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Словакии, Венгрии, Молдовы, Словении, Финляндии и Европейского совета.

Также на саммит прибудут премьер-министры Румынии, Грузии, Хорватии и Швеции.

Швейцария и Чехия пришлют в Украину глав парламентов.

Турция, Франция, Германия, Испания, Италия, Бельгия, Австрия, Нидерланды, Люксембург, Ирландия, Дания, Болгария, Черногория и Северная Македония будут представлены на уровне глав Министерств иностранных дел. Госсекретаря МИД пришлет также Норвегия.

От Великобритании и Португалии на встрече будут присутствовать главы оборонных ведомств.

Новая Зеландия, Мальта, Япония, Австралия, Кипр, Канада и Греция пришлют на саммит своих послов.

От США прибудет делегация во главе с министром экономики.

Также на встречу приедут вице-президент Еврокомиссии, генсек Совета Европы и генсек ГУАМ.

Все перечисленные страны и организации будут считаться основателями "Крымской платформы" наряду с Украиной.

Как сообщалось ранее, министр курортов и туризма Крыма (2010-2014), глава Ассоциации индустрии гостеприимства Украины Александр Лиев ранее рассказал "Телеграфу", почему "Крымская платформа" станет Рубиконом для Владимира Зеленского.

Зеленский оперативно ввел в действие санкции против "Страны", Гужвы и Шария
Украина
Зеленский оперативно ввел в действие санкции против "Страны", Гужвы и Шария
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Зеленский оперативно ввел в действие санкции против "Страны", Гужвы и Шария
Зеленский оперативно ввел в действие санкции против "Страны", Гужвы и Шария
Дата публикации
Категория
Украина туристическая: есть чем гордиться и над чем работать
Украина туристическая: есть чем гордиться и над чем работать
Дата публикации
Категория
В Михайловском Златоверхом соборе прошла молитва со Вселенским патриархом (эксклюзивные фото)
В Михайловском Златоверхом соборе прошла молитва со Вселенским патриархом (эксклюзивные фото)
Дата публикации
Категория
Анастасия Приходько: Я 7 лет не выступаю на государственных концертах ко Дню независимости. Когда увидела список артистов, была шокирована
Анастасия Приходько: Я 7 лет не выступаю на государственных концертах ко Дню независимости. Когда увидела список артистов, была шокирована
Дата публикации
Категория
Думаю, Конгресс США еще не сказал свое последнее слово по запуску "Северного потока-2" — советник главы "Нафтогаза"
Думаю, Конгресс США еще не сказал свое последнее слово по запуску "Северного потока-2" — советник главы "Нафтогаза"
Дата публикации
Категория
Живете не по средствам – платите налоги: в Украине создают систему слежки за доходами граждан
Живете не по средствам – платите налоги: в Украине создают систему слежки за доходами граждан