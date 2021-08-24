Над Крещатиком пролетела знаменитая "Мрия" и истребители НАТО: эксклюзивные фото с парада
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Также в небо над центром Киева поднялись истребители НАТО
В центре Киева проходит военный парад по случаю Дня Независимости Украины. Над Крещатиком пролетел самый большой и мощнейший в мире самолет АН-225 "Мрия", созданный государственным предприятием "Антонов".
Невероятные фото величия украинской "Мрии" и других единиц авиации сделал на месте происшествия фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.
"Мрия" пролетела над Крещатиком на высоте 400 метров. Самолет в центре столицы встретили с невероятным восторгом и аплодисментами. Наблюдать за крупнейшим в мире самолетом можно было всего несколько минут, после чего он улетел.
Среди прочего над Крещатиком прошли те самые турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2, которые Украина так долго ждала. Участие в параде приняла также авиация НАТО — над Киевом пролетел КС-135 "Стратотанкер" ВВС США и Р-8 "Посейдон" ВМС.
В общем, в военном параде ко Дню Независимости Украины принимают участие 100 летательных аппаратов. Все они есть на вооружении украинской армии.
Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"
Ранее "Телеграф" сообщал, как проходит военный парад ко Дню независимости (онлайн-трансляция).
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