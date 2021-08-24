Укр

Над Крещатиком пролетела знаменитая "Мрия" и истребители НАТО: эксклюзивные фото с парада

Автор
А. Дворовенко
Дата публикации
Читать на украинском
Автор
363
Над Крещатиком пролетела знаменитая "Мрия" и истребители НАТО: эксклюзивные фото с парада Новость обновлена 24 августа 2021, 14:17
Над центром Киева пролетела "Мрия"

Также в небо над центром Киева поднялись истребители НАТО

В центре Киева проходит военный парад по случаю Дня Независимости Украины. Над Крещатиком пролетел самый большой и мощнейший в мире самолет АН-225 "Мрия", созданный государственным предприятием "Антонов".

Невероятные фото величия украинской "Мрии" и других единиц авиации сделал на месте происшествия фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

"Мрия" пролетела над Крещатиком на высоте 400 метров. Самолет в центре столицы встретили с невероятным восторгом и аплодисментами. Наблюдать за крупнейшим в мире самолетом можно было всего несколько минут, после чего он улетел.

Среди прочего над Крещатиком прошли те самые турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2, которые Украина так долго ждала. Участие в параде приняла также авиация НАТО — над Киевом пролетел КС-135 "Стратотанкер" ВВС США и Р-8 "Посейдон" ВМС.

В общем, в военном параде ко Дню Независимости Украины принимают участие 100 летательных аппаратов. Все они есть на вооружении украинской армии.

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Ранее "Телеграф" сообщал, как проходит военный парад ко Дню независимости (онлайн-трансляция).

С финансированием, но без результатов: чем занимается Центр противодействия дезинформации
Политика
С финансированием, но без результатов: чем занимается Центр противодействия дезинформации
Дата публикации
Дата публикации
Категория
С финансированием, но без результатов: чем занимается Центр противодействия дезинформации
С финансированием, но без результатов: чем занимается Центр противодействия дезинформации
Дата публикации
Категория
Белокурая девочка стала звездой парада в Киеве и заставила Зеленского пустить слезу (фото и видео)
Белокурая девочка стала звездой парада в Киеве и заставила Зеленского пустить слезу (фото и видео)
Дата публикации
Категория
"Помним о прошлом, действуем сегодня, думаем о будущем!": Полный текст речи Владимира Зеленского по случаю 30-й годовщины Независимости Украины
"Помним о прошлом, действуем сегодня, думаем о будущем!": Полный текст речи Владимира Зеленского по случаю 30-й годовщины Независимости Украины
Дата публикации
Категория
Каким был парад ко Дню Независимости: все подробности, фото и видео
Каким был парад ко Дню Независимости: все подробности, фото и видео
Дата публикации
Категория
Как Украина отмечает День независимости: все подробности онлайн
Как Украина отмечает День независимости: все подробности онлайн
Дата публикации
Категория
"Золотая жила" для Украины: что делает украинскую IT-сферу столь успешной и почему туда может попасть буквально каждый
"Золотая жила" для Украины: что делает украинскую IT-сферу столь успешной и почему туда может попасть буквально каждый
Дата публикации
Категория
Официально: Украина получила обещанные $2,7 млрд от МВФ
Официально: Украина получила обещанные $2,7 млрд от МВФ