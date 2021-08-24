Над Хрещатиком пролетіла знаменита "Мрія" і винищувачі НАТО: ексклюзивні фото з параду

Також у небо над центром Києва здійнялися винищувачі НАТО

У центрі Києва проходить військовий парад з нагоди Дня Незалежності України. Над Хрещатиком пролетів найбільший та найпотужніший у світі літак АН-225 "Мрія", створений державним підприємством "Антонов".

Неймовірні фото величі української "Мрії" та інших одиниць авіації зробив на місці події фото кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

"Мрія" пролетіла над Хрещатиком на висоті 400 метрів. Літак у центрі столиці зустріли з неймовірним захватом та оплесками. Спостерігати за найбільшим у світі літаком можна було всього кілька хвилин, після чого він полетів.

Серед іншого Хрещатиком пройшли ті самі турецькі ударні безпілотники Bayraktar TB2, які Україна так довго чекала. Участь у параді взяла також авіація НАТО — над Києвом пролетів КС-135 "Стратотанкер" ВПС США та Р-8 "Посейдон" ВМС.

Загалом, у військовому параді до Дня Незалежності України беруть участь 100 літальних апаратів. Всі вони є на озброєнні української армії.

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Раніше "Телеграф" повідомляв, як проходить військовий парад до Дня незалежності (онлайн-трансляція).