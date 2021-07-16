Долгожданные ударные беспилотники из Турции испытали на аэродроме под Николаевом (видео)

В Николаевской области на аэродроме испытали беспилотные аппараты комплексов Bayraktar TB2, которые впервые появились на базе ВМС Украины.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Испытали все возможности беспилотных аппаратов, входящих в состав этого комплекса - подъем на штатную рабочую высоту, проверка работы полезной нагрузки и станций управления.

Заместитель Министра обороны Украины Александр Миронюк рассказал, что комплексы Bayraktar TB2 будут использоваться ВМС на юге Украины. Также особенностью комплекса ВМС Украины является наличие морской станции управления БПЛА.

"Национальный флот получил обновленную версию комплекса Bayraktar ТВ2, радиус действия которого составляет 300 километров, вместо 150 километров, как в предыдущих версиях", — отметил замминистра.

Украинские операторы Bayraktar прошли обучение в Турции.

Ранее "Телеграф" сообщал, что беспилотники прошли испытание на полигоне "Широкий лан".