В Украине появился турецкий "разведчик", который защитит границу с помощью авиабомб (фото)

В Украине на базе ВМС появился первый ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2, который отныне будет патрулировать морскую акваторию.

Об этом рапортует министр обороны Андрей Таран.

По его словам, сейчас военные проводят окончательные приемочные испытания комплекса в месте базирования, после чего с помощью нового беспилотника можно будет "прикрыть" побережье и акватории Черного и Азовского морей.

Таран говорит, что данный аппарат может поражать как наводные, так и наземные силы противника с помощью высокоточных средств.

Отметим, что ударные оперативно-тактические БПЛА Bayraktar TB2, оснащенные высокоточными авиабомбами MAM-L турецкой Roketsan, наша страна закупила еще два года назад. В этом году они совершили первые полеты в зону ООС, где обнаружили технику оккупантов. Однако на базе ВМС данное оружие пока не использовалось.

Как ранее сообщал "Телеграф", на полигоне "Широкий лан" прошли испытания противотанковых управляемых ракетных комплексов "Javelin" и турецких беспилотников "Bayraktar TB2".