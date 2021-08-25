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Украина могла получить ПДЧ в НАТО, но осталась без него из-за двух политиков: Ющенко назвал их имена

Автор
Е. Волкова
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Автор
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Украина могла получить ПДЧ в НАТО, но осталась без него из-за двух политиков: Ющенко назвал их имена Новость обновлена 25 августа 2021, 09:27

Третий президент Украины до сих пор не считает убедительным ответ, который получил 13 лет назад на саммите Альянса

Украине могли дать План действий по членству в НАТО (ПДЧ) еще 13 лет назад, однако этого не случилось из-за двух известных политиков.

Их имена в эфире телеканала "Украина 24" озвучил третий президент Украины Виктор Ющенко.

По его словам, у нашей страны были все шансы получить ПДЧ на саммите Альянса в Бухаресте, однако этому помешали позиции канцлера Германии Ангелы Меркель и экс-президента Франции Николя Саркози.

Ющенко вспоминает, как он вместе с другими 7 президентами отправился на переговоры к Меркель.

"Саркози покинул зал, не захотел общаться. А с Меркель состоялся очень короткий, минут на 5, диалог. Она говорит: господин президент, одна из проблем, которая нас останавливает, это то, что на сегодня только треть украинцев разделяют проект НАТО. Я ей говорю: когда я заступал на должность, 14% украинцев разделяли интеграцию в НАТО. Сейчас 31%. Да, это треть, но мне кажется, за эти два года в два раза больше. Это первое. А второе, когда вы принимали Испанию. В Испании 17% населения разделяло вхождение страны в НАТО. А мы хотим всего лишь ПДЧ. Наш разговор на этом закончился", — вспоминает пятый президент.

Ющенко говорит, что счел аргументы канцлера неприемлемыми и слабыми, и считает так до сих пор.

Кроме того, полагает президент, если бы тогда Украина получила ПДЧ, могло бы не быть российско-грузинской войны, до которой оставалось несколько месяцев и когда президент РФ Владимир Путин "был еще управляем".

Ранее мы сообщали, что в НАТО заговорили о совместном "счастливом будущем" с Украиной.

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