"Оце так поворот!" Лавров насмішив росіян заявою про РФ в НАТО (відео)

Глава російського МЗС вирішив пожартувати з журналістами.

Сесія Генасамблеї ООН в Нью-Йорку триває і не обійшлася без курйозів. Так, глава російського Міністерства закордонних справ Сергій Лавров висловився про вступ Росії в НАТО.

Відео опублікував телеграм-канал МЗС Росії.

Лавров під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом вирішив проявити почуття гумору по відношенню до журналістів.

Він порекомендував працівникам ЗМІ "don’t try your luck", що означає "не випробовуйте вдачу" і сказав, що Росія в НАТО вступати не збирається.

У коментарях в Твіттері користувачі відзначили, що Росію туди не пустять і порівняли Лаврова з конем.

Раніше висловлювання Сергія Лаврова часто були на "межі фолу". Так, він заявляв, наприклад, що Україна "клянчить" пропуск в НАТО у західних партнерів.

Відзначимо, що Генеральна асамблея Організації об’єднаних націй зібралася на 76-у сесію вона триватиме два тижні в Нью-Йорку. Дебати завершуватися 27 вересня. На них виступив президент України Володимир Зеленський з промовою присвяченою нападу на його першого помічника, участь України в боротьбі з пандемією, ситуації на Донбасі і деокупацію Криму, а також роль ООН в процесах в світі.