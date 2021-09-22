Зеленський підняв тему Криму на зустрічі з генсеком ООН: подробиці переговорів
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Зеленський вкотре наголосив на російській агресії в Криму та на Донбасі
Президент України Володимир Зеленський під час візиту у США зустрівся з генсеком ООН Антоніу Гутеррешем. У ході зустрічі були обговорені питання Донбасу, Кримської платформи та операцій ООН з підтримки миру.
Про це у середу, 22 вересня, повідомляє прес-служба Офісу президента.
Перш за все, мова йшла про подолання глобальних викликів у світі. Зеленський заявив, що Україна готова підтримувати Генсека ООН у цьому питанні і зазначив, що для нашої країни таким викликом є російська агресія.
Під час розмови український президент передав Антоніу Гутеррешу список із 450 українцями, яких утримують на тимчасово окупованих територіях і попросив посприяти у їх визволенні. Доповів Зеленський генсеку ООН і про безпекову ситуацію на Донбасі.
"Україна підтримала торік ваш заклик до глобального припинення вогню. Попри всі наші мирні зусилля обстріли українських позицій тривають", – повідомив Володимир Зеленський.
Наступним питання, яке обговорювалося під час зустрічі, була Кримська платформа. Зокрема, Зеленський зазначив, що розраховує на підтримку ООН у цьому питанні та зазначив, що поверення Криму до складу України відновить повагу до Статуту ООН.
Крім того, обговорювалося питання імплементації резолюцій Генасамблеї ООН щодо прав людини в Криму та мілітаризації півострова, участь України в операціях ООН з підтримки миру, зокрема "блакитні шоломи", та питання постачання товарів і послуг.
У кінці зустрічі Володимир Зеленський запросив Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша в Україну.
Як повідомляв "Телеграф" раніше, виступ Зеленського на дебатах Генасамблеї ООН заплановано на середу, 22 вересня.
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