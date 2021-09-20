Зеленський вже вилетів в США: що він буде там робити

Виступ в ООН буде тільки в середу, до того пройде ряд зустрічей

У понеділок, 20 вересня, президент України Володимир Зеленський відправився в робочу поїздку до США, де відвідає засідання Генеральної асамблеї ООН.

Про це з посиланням на свої джерела в дипломатичних колах повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Відзначається, що в ході поїздки у президента заплановано низку ділових зустрічей.

Зокрема, 21 вересня Зеленський зустрінеться з президентами Польщі, Грузії та Молдови. Крім того, намічаються двосторонні переговори з представниками міжнародних організацій, такими як генсек ООН Антоніу Гутерріш.

У другій половині дня 22 вересня заплановано виступ Зеленського в Генасамблеї, де він зверне увагу світової спільноти на агресію Росії, боротьбу з пандемією коронавірусу і розповість про перспективи інвестицій в Україну.

Разом із Зеленським у Нью-Йорк полетіла ціла делегація, до якої увійшли:

постпред України в ООН Сергій Кислиця ;

; глава Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров ;

; постпред президента в Криму Антон Кориневич ;

; перша заступник та начальник одного з відділів МЗС України Еміне Джапарова і Діна Мартіна ;

; заступник міністра реінтеграції Ігор Яременко ;

; керівник комітету парламенту з питань зовнішньої політики Олександр Мережко ;

; заступник голови ОП Андрій Сибіга ;

; одна з топ-чиновниць Офісу президента, що відповідає за зовнішню політику, Христина Гайовишин.

Як повідомляв "Телеграф", недавно Зеленський вже відвідував США з робочим візитом, — 1 вересня він зустрівся у Вашингтоні з американським лідером Джо Байденом.