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Зеленський вже вилетів в США: що він буде там робити

Автор
Валерія Куценко
Дата публікації
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Автор
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Володимир Зеленський Новина оновлена 20 вересня 2021, 17:07
Володимир Зеленський

Виступ в ООН буде тільки в середу, до того пройде ряд зустрічей

У понеділок, 20 вересня, президент України Володимир Зеленський відправився в робочу поїздку до США, де відвідає засідання Генеральної асамблеї ООН.

Про це з посиланням на свої джерела в дипломатичних колах повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Відзначається, що в ході поїздки у президента заплановано низку ділових зустрічей.

Зокрема, 21 вересня Зеленський зустрінеться з президентами Польщі, Грузії та Молдови. Крім того, намічаються двосторонні переговори з представниками міжнародних організацій, такими як генсек ООН Антоніу Гутерріш.

У другій половині дня 22 вересня заплановано виступ Зеленського в Генасамблеї, де він зверне увагу світової спільноти на агресію Росії, боротьбу з пандемією коронавірусу і розповість про перспективи інвестицій в Україну.

Разом із Зеленським у Нью-Йорк полетіла ціла делегація, до якої увійшли:

  • постпред України в ООН Сергій Кислиця;
  • глава Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров;
  • постпред президента в Криму Антон Кориневич;
  • перша заступник та начальник одного з відділів МЗС України Еміне Джапарова і Діна Мартіна;
  • заступник міністра реінтеграції Ігор Яременко;
  • керівник комітету парламенту з питань зовнішньої політики Олександр Мережко;
  • заступник голови ОП Андрій Сибіга;
  • одна з топ-чиновниць Офісу президента, що відповідає за зовнішню політику, Христина Гайовишин.

Як повідомляв "Телеграф", недавно Зеленський вже відвідував США з робочим візитом, — 1 вересня він зустрівся у Вашингтоні з американським лідером Джо Байденом.

Теги:
#США #ООН #Генасамблея ООН #Володимир Зеленський
Володимир Зеленський
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