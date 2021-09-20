Зеленський вже вилетів в США: що він буде там робити
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Виступ в ООН буде тільки в середу, до того пройде ряд зустрічей
У понеділок, 20 вересня, президент України Володимир Зеленський відправився в робочу поїздку до США, де відвідає засідання Генеральної асамблеї ООН.
Про це з посиланням на свої джерела в дипломатичних колах повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Відзначається, що в ході поїздки у президента заплановано низку ділових зустрічей.
Зокрема, 21 вересня Зеленський зустрінеться з президентами Польщі, Грузії та Молдови. Крім того, намічаються двосторонні переговори з представниками міжнародних організацій, такими як генсек ООН Антоніу Гутерріш.
У другій половині дня 22 вересня заплановано виступ Зеленського в Генасамблеї, де він зверне увагу світової спільноти на агресію Росії, боротьбу з пандемією коронавірусу і розповість про перспективи інвестицій в Україну.
Разом із Зеленським у Нью-Йорк полетіла ціла делегація, до якої увійшли:
- постпред України в ООН Сергій Кислиця;
- глава Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров;
- постпред президента в Криму Антон Кориневич;
- перша заступник та начальник одного з відділів МЗС України Еміне Джапарова і Діна Мартіна;
- заступник міністра реінтеграції Ігор Яременко;
- керівник комітету парламенту з питань зовнішньої політики Олександр Мережко;
- заступник голови ОП Андрій Сибіга;
- одна з топ-чиновниць Офісу президента, що відповідає за зовнішню політику, Христина Гайовишин.
Як повідомляв "Телеграф", недавно Зеленський вже відвідував США з робочим візитом, — 1 вересня він зустрівся у Вашингтоні з американським лідером Джо Байденом.
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