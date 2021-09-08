Зеленський вже готується до нової поїздки в США: що відомо

Новий візит Зеленського в США відбудеться вже в кінці вересня

Не встиг президент України Володимир Зеленський повернутися з США, як з’явилася інформація про підготовку його нового візиту в Штати, який може відбутися вже в кінці цього місяця.

Про це з посиланням на прес-секретаря глави держави Сергія Никифорова повідомляє "РБК-Україна".

За словами спікера Зеленського, на цей раз президент відвідає Нью-Йорк, де братиме участь в засіданні Генеральної Асамблеї ООН.

Відзначимо, що конкретних дат поки немає. Однак Генасамблея ООН відкриє свою 76 сесію вже 14 вересня, а дебати учасників будуть проходити з 21-го по 27 вересня.

Варто нагадати, що 1 вересня Зеленський зустрівся з президентом США Джо Байденом, після чого лідери двох країн провели двогодинну розмову. Після її завершення український президент провів коротку зустріч з журналістами, а користувачі мережі помітили, що у нього був дуже втомлений вигляд.

Опитані "Телеграфом" експерти розійшлися в оцінках того, чи можна вважати цей візит успішним для України. Українці ж про поїздку Зеленського в США або не знають, або вважають її невдалою.

Також повідомлялося, що дана зустріч в США не принесла Києву бажаних дивідендів — за великим рахунком, все обмежилося черговими запевненнями у дружбі і відданості справі розвитку демократії.