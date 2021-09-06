Зеленский вернулся из США с пустыми руками: в National Interest вышла разгромная статья о встрече с Байденом

Встреча президента Украины и президента США не принесла Киеву желаемых дивидендов – по большому счету все ограничилось дежурными заверениями в дружбе и приверженности делу развития демократии

1 сентября наконец-то произошла встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена. Все украинские СМИ пристально следили за этим событием.

В своей недавней статье "Зеленский ушел со встречи в Вашингтоне почти с пустыми руками" Марк Эпископос, репортер по национальной безопасности журнала "National Interest", анализирует результаты этой встречи на высшем уровне и делится своей оценкой этого события. "Телеграф" предлагает вам ознакомиться с ее переводом.

Президент Украины Владимир Зеленский наконец добился своей долгожданной встречи с президентом Байденом, но как же теперь использовать ее с максимальной выгодой?

Финансовая помощь

Зеленский прибыл в Белый дом в среду, 1 сентября, для своей первой личной встречи с Джо Байденом. Саммит сопровождался очередным раундом финансовой помощи США Украине. Эта финансовая помощь включала в себя пакет помощи в сфере безопасности в размере 60 млн долларов, из которых 45 млн долларов предоставлены в виде гуманитарной помощи и 12,8 млн долларов в виде "помощи в связи с Covid". Но эти цифры вряд ли кого-то могут впечатлить в контексте предыдущей помощи США Украине, когда начиная с 2014 года только на военные нужды Украины было выделено 2,5 млрд долларов.

Президент Зеленский настойчиво добивался встречи с президентом Байденом

Зеленский отправился в Вашингтон не для того, чтобы получить дополнительные субсидии, которые его правительство, вероятно, получило бы в любом случае, а для смягчения напряженности, которая накапливалась в отношениях между Вашингтоном и Киевом и достигла своего пика во время саммита Байдена и Путина в Женеве.

Задачи президента Зеленского

Перед Зеленским стояли три главные политические задачи:

Добиться прогресса в разработке дорожной карты для вступления Украины в НАТО; Убедить Вашингтон присоединиться или, по крайней мере, принять активное участие в Нормандском формате государств, ведущих переговоры о прекращении продолжающегося конфликта на Донбассе; Добиться от администрации Байдена значимых уступок в связи с неизбежным завершением строительства газопровода "Северный поток — 2".

Он улетел в Киев, не достигнув ни одной из этих целей.

Что же насчет НАТО?

Украинский президент не получил однозначного ответа "да" или "нет" относительно членства Украины в НАТО. Ранее в своем интервью он говорил журналистам о том, что будет добиваться ответа от западных лидеров. Вместо этого пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила давно устоявшуюся позицию администрации Байдена. "Двери в НАТО остаются открытыми для претендентов", — сказала она, - "но есть шаги, которые такие страны-кандидаты, как Украина, должны предпринять, чтобы соответствовать стандартам членства в НАТО". Это та же позиция, которую занял госсекретарь Энтони Блинкен во время его визита в Киев этим летом, а до этого — множество официальных лиц США. Зеленский утверждал, что Байден "лично поддерживает" амбиции Украины в отношении НАТО, но, несмотря на его попытки представить результаты встречи как признак прогресса в обеспечении дорожной карты, нет никаких признаков того, что Белый дом вообще изменил свои взгляды на этот вопрос.

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Минские соглашения

Киев в течение многих лет пытался убедить Вашингтон принять непосредственное участие в Нормандском формате — группе, которая в настоящее время включает в себя представителей Германии, России, Украины и Франции, работающих над поиском решения для прекращения войны на Донбассе. Эти усилия частично проистекают из острого недовольства Киева Минским протоколом, мирным соглашением, которое определяет путь реинтеграции сепаратистских восточных Донецкой и Луганской Народных Республик обратно в Украину. Высокопоставленные украинские чиновники настаивали на невозможности выполнения частей Минского соглашения в том виде, в котором они сейчас написаны, а сам Зеленский ранее в этом году заявил, что "некоторые пункты [Минска] должны быть обновлены".

Некоторые в Киеве исходят из предположения, что более активное участие Вашингтона в Нормандском формате может стимулировать пересмотр Минских соглашений или даже спровоцировать появление параллельного формата. Но Белый дом постоянно отклонял любые такие приглашения, и недавний визит Зеленского не стал исключением. Зеленский сообщил журналистам, что предложил "США представительство на уровне президента" в мирном процессе на Донбассе. "США рассмотрят мое предложение, потому что я не сообщал этих детали, и я не обсуждал эти детали до моей встречи с Джо Байденом", — сказал он. На вопрос сбитого с толку журналиста, говорит ли он об альтернативе нормандскому формату, Зеленский загадочно ответил: "какой-то формат". Замечания Зеленского посеяли повсеместное замешательство даже в Киеве: украинский консультант по внешней политике Александр Краев сказал Би-би-си: "Я его не понял. В экспертных кругах никто не знает, о чем идет речь". Краев добавил, что ни МИД Украины, ни Аппарат президента не уточняют комментарии Зеленского.

Северный поток-2

Вашингтон и Киев опубликовали совместное заявление, в котором утверждается, что обе стороны "продолжают выступать против "Северного потока-2", который мы [США и Украина] рассматриваем как угрозу европейской энергетической безопасности", но — по состоянию на конец августа 2021 года — трубопровод практически завершен и находится на пороге запуска. На данном этапе сопротивление Вашингтона проекту выглядит скорее символическим, чем практическим. Сама администрация Байдена в мае 2021 года своим решением об отмене санкций в отношении компании, контролирующей строительство проекта, признала, что Вашингтон мало что может сделать, чтобы остановить трубопровод. "Правительства США и Украины поддерживают усилия по увеличению мощности для поставок газа в Украину из диверсифицированных источников", — говорится в заявлении. Это тоже больше похоже на заявление о предпочтениях, чем на заявление о конкретных политических намерениях.

Авторитарный поворот и геополитические риски

Саммит, таким образом, был упражнением в тех же стандартных тезисах для разговоров и пустых заверений, которые регулировали отношения между США и Украиной после революции Евромайдана 2014 года. Два лидера приветствовали глобальное дело демократии, все более пустую экзальтацию в свете авторитарного поворота Зеленского у себя дома. Они призвали к прекращению войны на Донбассе, но Минские соглашения не стали ближе к своему выполнению спустя уже семь лет. Несмотря на загадочные сообщения Зеленского, энергичное противодействие со стороны России практически сводит на нет перспективы жизнеспособной альтернативы Минскому формату. Администрация Байдена по понятным причинам не желает принимать Украину в НАТО, учитывая огромные геополитические риски, связанные с этим, но не имеет политической воли, чтобы заявить об этом прямо, и, таким образом, продолжает затягивать решение вопроса под предлогом непрозрачных требований внутренней реформы.

В отличие от прошлых взаимодействий на государственном уровне между украинскими и американскими официальными лицами, на саммите Зеленского-Байдена не хватало того, в чем двусторонние отношения сейчас нуждаются больше, чем когда-либо: политического содержания и стратегической ясности. Упорное стремление администрации исключить экзистенциальные вопросы, стоящие перед отношениями США и Украины, рискует послать неверные политические сигналы как Киеву, так и Москве, запутывая и без того сложный мирный процесс на Донбассе и повышая вероятность военных просчетов с потенциально катастрофическими последствиями.