"Северный поток-2" проиграл суд в Германии: в чем суть дела и почему это важно для Украины
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Российский газопровод не освободили от требований Евросоюза
Российский газопровод "Северный поток-2" проиграл суд в Германии и обязан соответствовать правилам Третьего энергопакета ЕС. При этом в Кремле всю ответственность за дальнейшие действия переложили на дочернее предприятие "Газпрома".
Об этом в среду, 25 августа, сообщает Reuters.
Так, Высший региональный суд Дюссельдорфа (Германия) отклонил иск оператора "Северного потока — 2" компании Nord Stream 2 AG (входит в состав "Газпрома"). Таким образом российский газопровод не освободили от требований Газовой директивы ЕС.
Этой директивой предусмотрено, что газопоставщик и компания, обеспечивающая его транспортировку, должны быть отделенными. При этом 50% пропускной мощности газопровода должны быть зарезервированы для альтернативных поставщиков. Вышеуказанные правила нужны для того, чтобы обеспечить честную конкуренцию на рынке газа и предотвратить препятствия доступа компаний-конкурентов к инфраструктуре.
Компания Nord Stream 2 AG, которая является оператором "Северного потока-2", уже заявила, что правила директивы ЕС направлены на уничтожение газопровода. Более того, российскому газопроводу придется потратить дополнительные деньги и время, чтобы соответствовать директиве ЕС.
Реакция Кремля на проигранное дело по освобождению "Северного потока-2" от требований ЕС была весьма неоднозначной. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дальнейшие шаги должна определять компания Nord Stream 2 AG, которая и проиграла суд в Германии. Спикер Путина отметил, что "Северный поток-2" — это исключительно международный коммерческий проект для энергобезопасности всей Европы".
В то же время в Украине решение немецкого суда приветствовали и назвали долгожданным. Об этом заявил глава "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.
"Это именно то, на чем настаивает украинская сторона в переговорах по ПП2. Борьба продолжается", — написал он.
Более того, Макогон рассказал о планах компании по участию в управлении скандальным российским газопроводом.
Напомним, что ранее вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что в проекте "Северный поток — 2" нет общего европейского интереса и он не способствует достижению целей энергетической политики ЕС. Кроме того, дипломат пообещал следить, чтобы Nord Stream-2 не привела к проблемам для Украины, как страны-транзитера.
Между тем, как сообщал "Телеграф", в "Нафтогазе" надеются, что российский газопровод таки не заработает.
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