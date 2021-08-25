"Северный поток-2" проиграл суд в Германии: в чем суть дела и почему это важно для Украины

Российский газопровод не освободили от требований Евросоюза

Российский газопровод "Северный поток-2" проиграл суд в Германии и обязан соответствовать правилам Третьего энергопакета ЕС. При этом в Кремле всю ответственность за дальнейшие действия переложили на дочернее предприятие "Газпрома".

Об этом в среду, 25 августа, сообщает Reuters.

Так, Высший региональный суд Дюссельдорфа (Германия) отклонил иск оператора "Северного потока — 2" компании Nord Stream 2 AG (входит в состав "Газпрома"). Таким образом российский газопровод не освободили от требований Газовой директивы ЕС.

Этой директивой предусмотрено, что газопоставщик и компания, обеспечивающая его транспортировку, должны быть отделенными. При этом 50% пропускной мощности газопровода должны быть зарезервированы для альтернативных поставщиков. Вышеуказанные правила нужны для того, чтобы обеспечить честную конкуренцию на рынке газа и предотвратить препятствия доступа компаний-конкурентов к инфраструктуре.

Компания Nord Stream 2 AG, которая является оператором "Северного потока-2", уже заявила, что правила директивы ЕС направлены на уничтожение газопровода. Более того, российскому газопроводу придется потратить дополнительные деньги и время, чтобы соответствовать директиве ЕС.

Реакция Кремля на проигранное дело по освобождению "Северного потока-2" от требований ЕС была весьма неоднозначной. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дальнейшие шаги должна определять компания Nord Stream 2 AG, которая и проиграла суд в Германии. Спикер Путина отметил, что "Северный поток-2" — это исключительно международный коммерческий проект для энергобезопасности всей Европы".

В то же время в Украине решение немецкого суда приветствовали и назвали долгожданным. Об этом заявил глава "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

"Это именно то, на чем настаивает украинская сторона в переговорах по ПП2. Борьба продолжается", — написал он.

Более того, Макогон рассказал о планах компании по участию в управлении скандальным российским газопроводом.

Макогон отреагировал на проигранный суд "Северного потока-2"

Напомним, что ранее вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что в проекте "Северный поток — 2" нет общего европейского интереса и он не способствует достижению целей энергетической политики ЕС. Кроме того, дипломат пообещал следить, чтобы Nord Stream-2 не привела к проблемам для Украины, как страны-транзитера.

Между тем, как сообщал "Телеграф", в "Нафтогазе" надеются, что российский газопровод таки не заработает.